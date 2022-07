IKEA pokazuje przenośną lampkę z ładowarką bezprzewodową. Jest już w Polsce!

IKEA regularnie pokazuje nowe akcesoria do domu, które pełnią co najmniej podwójną rolę. Nie inaczej jest z lampką przenośną BETTORP, która jest też ładowarką bezprzewodową.

Testowana przeze mnie niedawno lampka przenośna z wbudowanym głośnikiem Bluetooth o nazwie VAPPEBY okazała się bardzo trafionym produktem. Urządzenie świetnie sprawdza się w terenie, gdzie będziemy potrzebować dodatkowego oświetlenia (np. w ogródku przy grillu), a jednocześnie będziemy chcieli posłuchać muzyki (lub jak ja lepiej słyszeć komentarz relacji na żywo z zawodów żużlowych). Nie wiemy, jak sprzedają się takie akcesoria, ale można chyba śmiało zakładać, że brak sukcesu nie spowodowałby powstawania kolejnych podobnych produktów.

Przenośna lampka z ładowarką bezprzewodową z IKEA

BETTORP różni się oczywiście wizualnie od wspomnianej lampki VAPPEBY, ale ma z nią całkiem sporo wspólnego. Po pierwsze, jest to... przenośna lampką, której można bez problemu używać w dowolnym miejscu, nie martwiąc się o zasilanie. Po drugie, nie jest to tylko lampka, bo oferuje też dodatkową funkcję w postaci ładowania bezprzewodowego. Różnice są jednak dwie i to dość zasadnicze: nic nie wskazuje na to, by lampka ta była gotowa do działania na zewnątrz trudniejszych warunkach, a zasilanie nie odbywa się z wbudowanego akumulatora, lecz baterii/akumulatorków AA. Do działania potrzebne są takie cztery, ale jednocześnie lampkę można potraktować jako ładowarkę dla takich akumulatorów w razie potrzeby.

BETTORP - przenośna lampka z IKEA

Lampka mierzy 23 cm wysokości, a średnia w najszerszym punkcie klosza ma 13 cm. Maksymalna jasność to 150 lm, ale za pomocą przycisku będzie można regulować moc przełączając się pomiędzy trzema zakresami (silne, średnie i nastrojowe). Barwa światła została określona jako 2700K, więc mówimy o dosyć jasnym, ciepłym oświetleniu. Co do ładowarki, która stanowi drugi element będący podstawką do lampki, to mało optymistyczną wiadomością jest fakt, że jej moc wynosi zaledwie 5 W. Jeśli mieliście więc zamiar ładowania nią smartfona, to będziecie potrzebować sporo więcej czasu, niż w przypadku większości nowych ładowarek Qi.

Z drugiej strony, lampki można użyć do ładowania jednocześnie dwóch urządzeń, np. smartwatchy, słuchawek i innych mniejszych gadżetów, gdzie czas potrzebny do uzupełnienia energii będzie znacznie krótszy (a część takich sprzętów nie wspiera szybszego ładowania niż wspomniane 5 W i tak). Jeśli zrezygnujecie z jednej z ładowarek i ją wyjmiecie, to w podstawce powstanie nieduży pojemnik na drobiazgi. Kluczowa jest możliwość rozdzielenia lampki od podstawki, bo lampka pracuje na własnym zasilaniu i uzupełnia energię, gdy znajdzie się na podstawce.

Ile kosztuje BETTORP?

Cena lampki BETTORP to 249 zł, więc nie mówimy o tanim gadżecie, szczególnie, że klienci muszą samodzielnie zaopatrzyć się w cztery akumulatory potrzebne do zasilenia lampki. Jeśli zdecydujecie się na te od IKEA, czyli model LADDA, to za 4 sztuki zapłacicie 39,99 zł, a wtedy całościowo wychodzi nam blisko 300 zł. Czy to dużo? Na pewno nie jest to wariant oszczędnościowy, ale są pewne plusy wyboru sprzętu z IKEA, m. in. bezproblemowe zwroty i wymiany, a także gwarancja.