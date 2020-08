Aktualizacji WordPressa na iOS nie było przez… blokady Apple. Powód pewnie znacie, co?

Można odnieść wrażenie, że niechęć przeciwko „Apple Tax” — czyli 30% prowizji którą twórcy aplikacji muszą płacić gigantowi z Cupertino za każdą transakcję — dopiero zaczyna rosnąć. Umówmy się: Epic Games i ich prowokacja z Fortnitem który omijał płatności Apple (oraz Google, a chwilę później z hukiem wypadł zarówno z App Store jak i Google Play) była tutaj dobrym początkiem do dyskusji. Dyskusji, której nie udało się w takim stopniu rozwinąć nawet przy ostatniej (dość głośnej aferze) z klientem poczty Hey.com. Ostatecznie aplikacja trafiła do App Store i wszystko się dobrze skończyło, ale dyskusja wokół zachowania Apple nie ustaje. I teraz o problemach opowiadają o tym twórcy jednej z najpopularniejszych platform w internecie: WordPressa.

Aktualizacje WordPressa wróciły, bo wróciły też płatności wewnątrz aplikacji

Jak przyznał Matt Mullenweg, jedna z osób pracujących przy WordPressie, aktualizacje były blokowane przez Apple. Firma nie godziła się na nowości w programie tak długo, jak WordPress (i jego plany w domenie WordPress.com) nie doda w formie płatności wewnątrz aplikacji, bo dostępne były wyłącznie w ramach zewnętrznych zakupów bezpośrednio na ich stronie internetowej. Ostatecznie — teraz rozmaite opcje premium można kupić za pośrednictwem App Store, a sam Matt pisze o tym na Twitterze:

I am a big believer in the sanctity of licenses. (Open source relies on licenses and copyright.) We agreed to this license when we signed up for (and stayed in) the app store, so going to follow and abide by the rules. Not looking to skirt it, hence doing what they asked us to. — Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020

Co ciekawe — WordPress dostępny był w App Store od lat, a płatności nie było. Dopiero teraz Apple sobie o nich przypomniało — no i wystosowało odpowiednie żądania do twórców platformy dla ich planów związanych z hostingiem w domenie WordPress.com. Jak zauważają sami zainteresowani — aplikacja WP na iOS niczego nie sprzedaje, pozwala użytkownikom na utworzenie darmowego konta w serwisie.

To be clear, the app doesn’t sell anything, and why would it? It’s an open source project. Apple is requiring the addition of functionality that has no plausible reason to exist. — Ben Thompson (@benthompson) August 21, 2020

Sytuacja to co najmniej dziwna i niepokojąca — no ale faktycznie, technicznie rzecz biorąc WordPress nie łapie się do kategorii tej samej co np. Netflix. Ten jest tylko „oknem na świat do pochłaniania treści”, dzięki którym najpopularniejsze VOD mogło zrezygnować całkowicie z płatności za pośrednictwem App Store’a (dla przypomnienia: mogą z nich korzystać tylko starzy subskrybenci, którzy od czasu zmian nie gmerali w ustawieniach swoich subskrypcji). Na tę chwilę — jest jak jest, ale twórcy WordPressa mieliby szukać innych, bardziej optymalnych, rozwiązań w temacie. Jestem przekonany że to jeszcze nie koniec — i tych (nie)sławnych 30% jeszcze długo będzie tematem dyskusji. Dyskusji, która w 2020 finału pewnie nie znajdzie…

