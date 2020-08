Hitman 3 (na PC) kupicie tylko w Epic Games Store. Dążenie do monopolu, jak widać, jest ok

Nigdy nie miałem problemów z tym, że Epic Games Store lubi podbierać gry na wyłączność innym platformom na PC. Może dlatego że prawie w ogóle nie gram na komputerze nie do końca rozumiem co za różnica czy daną grę kupimy w sklepie A, B, C czy D — przynajmniej tak długo, jak nie jest to GOG. Bo wiadomo — tamtejszy brak DRM jest sporą kartą przetargową. Ale kiedy w trakcie największej burzy o brak wyboru Epic Games Store chwali się, że będzie mieć Hitmana 3 na wyłączność — to jednak coś tu jest nie tak. No bo albo wszyscy mogą zarabiać i wybierać jak chcą, albo nie.

Wydawcy kochają EGS, bo prowizja jest mniejsza. Ale czy ktoś naprawdę kupuje wizerunek Epica jako tego dobrego wujka?

W wyniku buntu Epica — Fortnite w zeszłym tygodniu został usunięty z Google Play oraz App Store. W moich oczach — cała ta akcja to po prostu bardzo marny PR i atencyjność, o których więcej pisałem w swoim tekście Akcja z Fortnite jest żałosna – i bazuje na najniższych instynktach. Epic cały czas stawia się w świetle tego dobrego, a właściwie najlepszego, wyboru, jakiego dokonać mogą twórcy, wydawcy i gracze. Oni chcą dobrze, oni wiedzą najlepiej. Walczą ze złymi monopolami i rozbijają ściany, których nie udało się robić innym. Chcą dobrze.

Dlatego bez żadnych skrupułów podkupują wyłączność i czasową wyłączność gier. Jedną z nich będzie kontynuacja kultowej serii Hitman na PC, dodatkowo kusząc bonusem w formie Hitmana z 2016 roku (dostępnym za darmo od 27.08 do 3.09). Wydawcy pewnie się cieszą, miłośnicy Steama — kompletnie nie. Ale z mojej perspektywy ich walka o wolność i równość wygląda słabo. No bo gdzie tu równość o której tak dużo krzyczy Epic, skoro przez ich wykupienie prawa do czasowej wyłączności — inni będą musieli ustawić się w kolejce?

