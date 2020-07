Apple zdziera ze sprzedawców jak wszyscy inni. Ich raport to potwierdza

A tak w sklepach typowo z grami — konsolowymi i komputerowymi:

Xbox: 30% (15% dla subskrypcji nie związanych z grami)

30% (15% dla subskrypcji nie związanych z grami) PlayStation: 30%

30% Nintendo: 30%

30% Steam: 30% dla sprzedaży poniżej 10 milionów dolarów, 25% dla sprzedaży pomiędzy 10-50 milionów dolarów, 20% dla sprzedaży powyżej 50 milionów dolarów

30% dla sprzedaży poniżej 10 milionów dolarów, 25% dla sprzedaży pomiędzy 10-50 milionów dolarów, 20% dla sprzedaży powyżej 50 milionów dolarów Epic Games: 12%.

— warto jednak zaznaczyć, że w przypadku PlayStation i Nintendo nie są to oficjalne informacje. Żadna z firm nie dzieli się oficjalnie stawkami, a wszystkie wieści pochodzą z zewnętrznych źródeł, nie od samych zainteresowanych.

To bardzo ogólne dane, ale warto zajrzeć do raportu by przyjrzeć się im z bliska. Owszem — Apple liczy sobie 99 dolarów rocznie za dołączenie do Apple Developer Program (299 rocznie za wersję enterprise), ale akurat ta roczna opłata nigdy nie była specjalnym powodem dyskusji. Od kiedy Huawei mocno promuje swój AppGallery byłem przekonany, że to jeden z najbardziej przyjaznych twórcom sklepów — z raportu wynika, że tam też nie jest specjalnie kolorowo. Owszem: 30% dla płatnych gier oraz IAP niezwiązanych z grami, 20% dla aplikacji edukacyjnych — ale już mikrotransakcje w samych grach to 50%.

Ten raport powstał na zlecenie Apple — i nie oszukujmy się, gdyby był dla nich niekorzystny, nigdy nie ujrzałby światła dziennego. I nie wiem czy przedstawia ich w jakimś super świetle, ale daje wgląd w rynek i udowadnia, że tych 30% to właściwie standard. I największym problemem najwyraźniej jest brak alternatyw, ale wspomniany wyżej przykład Fortnite pokazuje, że nawet gdyby takowe były… twórcy i wydawcy prawdopodobnie i tak woleliby płacić.