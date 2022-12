Korzystacie jeszcze z HUAWEI Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20X? Firma o was nie zapomina. Być może już niebawem będziecie mogli zainstalować nową wersję oprogramowania. I nie będzie to nowy Android.

Wiele się mówi na temat tego, jak długo producenci powinni wspierać swoje smartfony. Wiadomo - z perspektywy użytkownika - im dłużej, tym lepiej. Jednak rzeczywistość jest nieco inna i każdy wiodących dostawców smartfonów ma swój własny pomysł na to, jak często będzie aktualizował swoje sprzęty. Nie da się ukryć, że w tym zestawieniu najlepiej wypada Apple, dla którego nawet 5-letnie smartfony są istotne i działają na najnowszej wersji oprogramowania. Apple udostępnia też poprawki zabezpieczeń dla dużo starszych smartfonów - w tym tak starych jak iOS 12, który w sierpniu tego roku otrzymał aktualizację do numerka iOS 12.5.6.

Huawei wspiera stare smartfony. Nowa wersja oprogramowania już niebawem

Choć inni producenci starają się jak mogą w zapewnieniu, że dla nich również liczy się wsparcie starszych smartfonów i zadowolenie użytkowników, wielokrotnie przekonywaliśmy się, że tak wcale nie jest. Być może dlatego firma Huawei, która przeciera swoje własne szlaki idąc obok iOS i Androida, stara się zaoferować swoim użytkownikom wsparcie na lata - także w przypadku smartfonów, która na rynku pojawiły się jakiś czas temu. Tak jest w przypadku modeli Mate 20, które do sprzedaży trafiły w 2018 r. - i to z systemem Android. Teraz Huawei na tym modelu testuje swój autorski system HarmonyOS 3, który wciąż nie jest dostępny na zachodnich rynkach. W testach udział mogą wziąć użytkownicy kilku modeli Mate 20 i P30, które w najbliższym czasie otrzymają aktualizację

HUAWEI P30

HUAWEI P30 Pro

HUAWEI Mate 20

HUAWEI Mate 20 Pro

HUAWEI Mate20RS Porsche Design

HUAWEI Mate 20X

HUAWEI Mate 20 X 5G

Huawei podaje, że do testów zaproszona została grupa 2000 użytkowników, którzy od kilku dni mogą już testować rozwiązania oferowane przez HarmonyOS 3. A to między innymi przeprojektowany interfejs użytkownika zmieniający w diametralny sposób korzystania ze smartfonów. I choć wciąż czekamy na pełne wprowadzenie HarmonyOS poza Chinami, widać, że Huawei zależy na tym, by nawet posiadacze starszych sprzętów czuli, że firma o nich dba.