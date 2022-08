iOS 16 zadebiutuje już za kilkanaście dni - wraz z pojawieniem się iPhone'a 14 na rynku. Premiera telefonu odbędzie się dokładnie za tydzień - 7 września. W sprzedaży dostępny będzie w przyszły piątek, a do sklepów i pierwszych szczęśliwców trafi tydzień później. Najnowsza odsłona systemu wprowadza sporo zmian, z czego największa dotyczy ekranu blokady. Jednak nie każdy będzie mógł cieszyć się iOS 16. System zarezerwowany jest dla iPhone'a 8 i wszystkich nowszych modeli, w tym iPhone'a SE drugiej generacji i późniejszych. Apple nie zapomina jednak o posiadaczach starszych systemów - w szczególności takich, którzy z różnych względów nie posiadają któregoś z nowszych iPhone'ów i nie mogą go zaktualizować systemu do najnowszej wersji.

Apple łatwa stare wersje iOS. iOS 12 z nową aktualizacją zabezpieczeń

iPhone 6

Jeśli posiadacie iPhone'a 6, 6 Plus, a nawet iPhone 5s w ustawieniach czeka na Was aktualizacja. Nie wprowadza ona jednak rewolucyjnych zmian, które tchną w te modele nowe życie, ale jeśli cenicie sobie bezpieczeństwo, warto ją zainstalować. Jak można przeczytać na stronach pomocy technicznej Apple, iOS 12.5.6 eliminuje potencjalną lukę znalezioną w API WebKit umożliwiającą instalowanie złośliwego oprogramowania.

Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanej zawartości internetowej może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Apple ma świadomość, że problem mógł być aktywnie wykorzystywany Opis: usunięto błąd zapisu spoza zakresu przez poprawienie mechanizmu sprawdzania ograniczeń

Te same zagrożenia znaleziono w iOS 15, iPadOS 15 oraz macOS Monterey. Systemy te w zeszłym tygodniu otrzymały stosowne aktualizacje zabezpieczeń.

Jeśli posiadacie iPhone'a 5s, iPhone'a 6, iPhone'a 6 Plus, iPada Air, iPada mini 2, iPada mini 3 lub iPoda touch (6. generacji) warto zainstalować aktualizację. Warto też rozważyć kupno nieco nowszego sprzętu. iOS 16 dostępny jest na iPhonie 8 i nowszych modelach. Choć urządzenie to ma już swoje lata, w 2022 r. wciąż sprawuje się całkiem dobrze.