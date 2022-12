Huawei nie ma powodów do wstydu. Rok 2022 był dla firmy całkiem udany

Nie da się ukryć, że z każdym kolejnym rokiem sklep AppGallery zyskuje na znaczeniu. Tym bardziej, że Huawei chwali się, że ich platforma jest obecnie jednym z trzech najważniejszych globalnych sklepów z aplikacjami. Liczba pobrań z AppGallery miała wzrosnąć rok do roku o 147 procent. Rośnie też integracja aplikacji z Huawei Mobile Services. Na całym świecie z HMS Core zintegrowanych jest już ponad 220 tys. aplikacji, a deweloperów współpracujących w ramach usług mobilnych Huawei jest już 6 mln. Wzrosty zaobserwowano również wśród reklamodawców. Ich liczba w Huawei Ads wzrosła o 800 procent w dwa lata. Miesięcznie, aktywnych użytkowników w sklepie jest ponad pół miliarda. Jednocześnie firma zwraca uwagę na fakt, że sporymi wzrostami cieszą się jej kluczowe usługi: Wyszukiwarka i Mapy Peta, Asystent Huawei oraz AI Search.

Z Huawei ID, które daje dostęp do usług mobilnych firmy korzysta obecnie 400 mln użytkowników miesięcznie. Ułatwia ona korzystanie z Map, sklepu AppGallery, aplikacji Huawei Zdrowie czy Chmury Huaweii oraz wyszukiwarki, która w ostatnim czasie doczekała się m.in. Wyszukiwarka Petal wyszukiwania za pomocą tekstu, obrazu i głosu. Z samych Map Petal korzysta obecnie 40 mln użytkowników miesięcznie. I choć to liczby dużo mniejsze niż w przypadku Map Google, nie da się zauważyć, że znaczenie Huawei na tym rynku rośnie. Podobnie w przypadku Asystenta, który obecnie posiada 260 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.

Huawei Mobile Services z rekordowymi wzrostami w 2022 roku

Aplikacja Huawei Zdrowie ma 97 mln aktywnych użytkowników miesięcznie (to wzrost o 17% r/r) z czego 13 milionów (wzrost o 20% r/r) używa jej do śledzenia aktywności sportowej. Ponadto 16 mln analizuje swoje pomiary snu (wzrost o 17% r/r), a 26 mln (wzrost o 17% r/r) korzysta z niej, by monitorować ogólny stan zdrowia. Dzięki Huawei AI Search, globalne usługi wyszukiwania (np. aplikacji, ustawień, plików, kontaktów i innych) są obecnie dostarczane do 310 mln użytkowników, których łączy z lokalnymi i międzynarodowymi źródłami w ponad 170 krajach i regionach.

Jest jeszcze kwestia samej marki Huawei, która w mijającym roku zyskała na wartości. Obecnie wyceniana na 71,2 mld dolarów odnotowała wzrosty na poziomie 28% w porównaniu do ubiegłego roku - i to na całym świecie. Pozwoliło to na awansowanie na 9. pozycję w rankingu BrandFinance Global 500, na czele którego wciąż króluje Apple, a pozostałe miejsca na podium zajmują odpowiednie Amazon i Google. Pozostałe miejsca pierwszej dziesiątki przed Huawie należą do Microsoft, Walmart, Samsung, Facebook (Meta), Industrial and Commercial Bank of China. Ostatni w tym zestawieniu jest amerykański dostawca usług telekomunikacyjnych - firma Verizon.

Huawei może też pochwalić się innymi osiągnięciami. Firma zainwestowała 17,5 mld euro w badania i rozwój. Znajduje się na 1. miejscu pod względem liczby zgłoszeń patentowych, co uczyniło ją największym wnioskodawcą patentowym w Europie w 2019 i 2020 roku