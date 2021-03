Huawei traci pozycje lidera na największym rynku świata. Co dalej z firmą?

Co się na to złożyło? Kilka czynników. Pamiętajmy, że w 2020 Huawei musiał sprzedać markę Honor, aby nieco podreperować swoją kondycję finansową. Sam Huawei ma spory problem z zagospodarowaniem wyższej średniej półki, która padła łupem Oppo i serii „A”. Oprócz tego, wiadomo było, że zryw konsumentów nie będzie trwał wiecznie i w końcu stosunek ceny do oferowanych możliwości weźmie górę.

Jeżeli Huawei przegra w smartfonach, musi liczyć na swój biznes w 5G

Wszyscy wiemy, że problemy Huawei nie dotyczą tylko rynku smartfonów, ponieważ wiele krajów (a właściwie – wiele rządów) z chęcią pozbyłoby się ze swojego terytorium ich infrastruktury 5G. Takie kraje w Europie to m.in Polska czy Szwecja. W tych krajach Huawei bardzo mocno walczy o to, by nie zostać politycznego biletu w jedną stronę, ponieważ kiedy dział smartfonów przeżywa kryzys, dział 5G się rozrasta i obecnie odpowiada za prawie 1/3 światowej infrastruktury. Taka dominacja nie tylko oznacza stały przypływ gotówki do firmy, ale też może dać szanse na utrzymanie nierentownych odnóg biznesu, które będą dzięki pieniądzom z 5G czekały na lepsze czasy.