Honor będzie rządową marką Chin. To zadecyduje o przyszłości Huawei

Jakiś czas temu informowaliśmy was, że Huawei szykuje się do sprzedaży swojej submarki, czyli Honora. Miało to związek, a jakże, z amerykańskim banem. Oczywiście, władze firmy oficjalnie wszystkiemu zaprzeczyły, wyrażając swoje przywiązanie do marki Honor, zaznaczając, że sprzedaż nie wchodzi w grę. Wygląda jednak na to, że o ile Huawei jako marka „jakoś” radził sobie poza Chinami, dzięki zastosowaniu w swoich urządzeniach z serii Mate i P topowych technologii, o tyle Honor, który miał walczyć o średnią i niską półkę, przynosił zbyt duże straty. Powstało więc pytanie – komu sprzedany zostanie Honor? Podobno w rozmowy zaangażowane było TCL (które niedawno weszło na polski rynek) oraz Xiaomi. Finalnie jednak nabywca ma być inny.

Honor ma zostać sprzedany rządowemu konsorcjum

Finalnie jednak, jak donosi Reuters, kierunek firmy okazał się zupełnie inny. Kupcem Honora zostało konsorcjum, w którym głównymi podmiotami są Digital China Group oraz komunistyczne władze prowincji Shenzhen. Kwota transakcji ma opiewać na 15.2 miliarda dolarów. W zamian za to, Huawei oddaje wszystkie elementy Honora – markę, R&D oraz łańcuch zaopatrzeniowy. Wydawać by się mogło, że taka umowa to dla Huawei sytuacja win-win. Nie tylko dostają potężny zastrzyk gotówki, którego najwyraźniej potrzebują oraz pozbywają się nierentownej marki. Kupujący natomiast dostają silny brand, który po odpowiednich zmianach może spokojnie działać na rynku lokalnym.