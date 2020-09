Wspomina też o tym, że jeżeli chodzi o budowę infrastruktury, nie ma lepszego wyboru niż Huawei:

Dziś nawet 60% sieci telekomunikacyjnych trzeciej i czwartej generacji w Polsce zbudowanych jest w oparciu o nasz sprzęt, dzięki któremu każdego dnia kontaktują się ze sobą miliony Polaków. Nasza technologia znacznie wyprzedza konkurencyjne rozwiązania – Huawei dysponuje największą liczbą patentów i wniosków patentowych w obszarze technologii 5G

Finalnie, zwraca się z prośbą do… chyba ustawodawców (nie jest określone, kto jest adresatem komunikatu).

Jesteśmy z Wami od lat, a nasz wkład w rozwój gospodarki i społeczeństwa cyfrowego jest stały i znaczący – nawet jeśli nie widać go na pierwszy rzut oka, bo niewiele osób z zaciekawieniem spogląda na elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. W zamian nie prosimy o szczególne traktowanie. Prosimy o traktowanie równe i uczciwe

Jak dla mnie Huawei robi to, co w jego mocy, by nie stracić polskiego rynku 5G, gdy widać w końcu efekty jego wieloletniego rozwoju. Wątpię jednak bardzo mocno, żeby taki list otwarty coś zmienił. Jeżeli był adresowany do regulatorów, to raczej nie sądzę, by przekonało ich to do zmiany decyzji. Ma ona bowiem podłoże ideologiczne, a tego nie da się zmienić argumentami ekonomicznymi. Jeżeli natomiast adresowany był do zwykłego konsumenta… cóż. Społeczeństwo zaczyna coraz mocniej dostrzegać, że z telefonami Huawei jest jednak coś nie tak, a to, kto buduje infrastruktury dla 5G nie jest raczej dla ludzi tematem numer 1. Mimo to, widać, że Huawei umiejętnie stara się przekonać do siebie jak najwięcej osób.

Czy mu się to uda i czy uniknie także polskiego topora? Czas pokaże

