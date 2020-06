Mimo wszystko wstyd, drogi Samsungu

Już sama utrata pozycji lidera jest bardzo słaba wizerunkowo – w końcu jeżeli ktoś sprzedaje najwięcej na świecie, to teoretycznie ma najlepszą możliwość do korzystania z efektu skali, a więc np. obniżenia marży aby podbić sprzedaż. Jednak w normalnych warunkach nie jest niczym niezwykłym, że liderzy się zmieniają. Tyle, że warunki normalne nie są. Huawei przegrywa na wszystkich rynkach poza Chinami. Kraj Kwitnącej Wiśni może i stanowi dużą część świata, ale przecież nie jego większość. Po Huaweiu powstała duża luka, którą Samsung mógł wypełnić, jednak z jakichś względów tego nie zrobił. Zamiast tego pojawiły się w niej takie firmy jak realme, które w dwa lata urosło do miana 7. producenta na świecie. Dlatego ciężko jest rozpatrywać tę zmianę lidera w jakimkolwiek innym formacie jak po prostu porażkę Samsunga. Koreańczycy mieli Huawei na tacy, wszyscy eksperci zgodnie prognozowali że to oni na spółkę z Xiaomi podzielą tort po „zmarłym”. I o ile Xiaomi dalej się prężnie rozwija (+200 proc. sprzedaży r/r w naszym kraju) to Samsung jest obecnie w pełnym odwrocie.