Huawei P60 Pro wylądował! Cena, specyfikacja i promocja premierowa

Huawei P60 Pro to nowy potwór fotografii?

Nowy reprezentant serii P nie rezygnuje ze swoich korzeni i kolejny raz skupia się na fotografii. Główny obiektyw P60 Pro oferuje 48 megapikseli, zmienną przysłonę od 1,4 do 4,0 oraz technologię mechanicznej stabilizacji obrazu. Wspiera go obiektyw szerokokątny 13 megapikseli z przysłoną 2,2 oraz teleobiektyw 48 megapikseli z 3,5-krotym zoomem optycznym, przysłoną 2,1 oraz OIS. Wszystkie obiektywy oferują czujnik RYYB.

Do tego mamy tutaj kamerę selfie 13 megapikseli. Smartfon ponadto wspiera technologię XMAGE, co oznacza, że kiedy naciśniemy spust migawki, robi on zdjęcia za pomocą wszystkich aparatów — te dane następnie są łączone, w efekcie czego dostajemy najlepszą możliwą wersję zdjęcia. Jeśli chcecie zobaczyć jakość zdjęć, zajrzyjcie do naszej recenzji pod tym linkiem.

Huawei P60 Pro — specyfikacja

Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: klasycznej, czarnej (bardziej matowej) oraz nowej, perłowej. P60 Pro jest wyposażony w procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Jeśli chodzi o RAM i pamięć użytkową, mamy opcje 8 GB + 256 GB oraz 12 GB + 512 GB. Do tego GPU Adreno, Qualcomm AI Engine siódmej generacji i nakładka EMUI 13.1 na Androida, która przede wszystkim usprawnia interfejs w aplikacji aparatu, ułatwiając robienie zdjęć jedną ręką — wszystkie najważniejsze rzeczy znajdują się teraz w dolnej części ekranu.

Jeśli chodzi o baterię, to mówimy tutaj o akumulatorze 4815 mAh. Baterię przewodowo naładujemy ładowarką 88 W, co zapewni 50 procent baterii w zaledwie 10 minut, a jeśli zdecydujemy się na ładowanie bezprzewodowe, to będziemy mieli do czynienia z mocą 50 W. Co istotne, ładowarkę znajdziemy w zestawie, a kostka posiada zarówno wejście USB-A, jak i USB-C. Smartfon jednak nie oferuje usług Google oraz 5G.

Huawei P60 Pro — cena i promocja premierowa

Huawei P60 Pro nie jest tanim telefonem. Za wariant 8 GB + 256 GB musimy zapłacić 5499 zł, a jeśli skusimy się na 12 GB + 512 GB, to nasz portfel będzie lżejszy o 6299 złotych.

Warto jednak wspomnieć o promocji premierowej. Jeśli zdecydujecie się na zakup telefonu w przedsprzedaży, która trwa od dziś (9 maja) do 4 czerwca, dostaniecie w prezencie smartwatch Huawei Watch GT 3 (w wariantach 42mm lub 46mm), o wartości około 1000 zł. Jeśli dodatkowo zdecydujecie się na zakup smartfona bezpośrednio ze strony huawei.pl, możecie liczyć na kupon rabatowy na wersję 12 GB + 512 GB, dzięki czemu zapłacicie o 300 zł mniej. Do tego 50% zniżki na przedłużenie gwarancji o rok, etui na telefon, a także pięciokrotną ilość punktów w programie lojalnościowym chińskiej firmy.