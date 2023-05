Usługi Google na Huawei? To możliwe! Podpowiadamy, co trzeba zrobić

Huawei od jakiegoś czasu nie lubi się już z Google, przez co nie ma usług wielkiego G na smartfonach chińskiej firmy. Jest jednak sposób, by to obejść.

Usługi Google na Huawei — dlaczego już ich nie ma?

W 2019 roku miał miejsce przełomowy moment, który okazał się bolesny dla wielu zwolenników marki Huawei. Chińska firma przez konflikt z Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych nie ma dłużej dostępu do amerykańskiej technologii — co w przypadku smartfonów jest szczególnie bolesne ze względu właśnie na Google.

Brak dostępu do Google przekłada się nie tylko na przeglądarkę internetową, ale również na takie aplikacje jak YouTube, Gmail, Sklep Google Play, Dokumenty Google czy Google Maps. To w wielu przypadkach absolutnie podstawowe funkcje, bez których większość osób nie wyobraża sobie korzystać ze smartfona. Możecie się jednak zastanawiać: dlaczego w takim razie Huawei dalej korzysta z Androida? W końcu to system operacyjny należący do Google. Owszem, lecz chiński gigant ma prawo wyłącznie do wersji AOSP, czyli Android Open Source Project.

Huawei oczywiście starał się ugasić pożar, tworząc swoje wersje podstawowych aplikacji, jak między innymi AppGallery, Mapy Petal czy Wyszukiwarka Petal. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie i użytkownicy nadal tęsknią za Google — lecz nie ma problemu bez rozwiązania. Są dwa najlepsze sposoby, aby dalej cieszyć się usługami giganta z Mountain View na smartfonach z napisem Huawei na pleckach.

Usługi Google na Huawei — są na to rozwiązania. Poznajcie Gbox i Gspace

Mowa o Gbox i Gspace. Obydwie aplikacje są całkowicie darmowe i możecie je znaleźć w AppGallery — po ich pobraniu mamy podgląd do polecanych aplikacji, wśród których możemy znaleźć najciekawsze propozycje od Google i nie tylko. Jeśli na początku nie wyświetli Wam się na przykład Gmail — żaden problem.

Gbox i Gspace przenoszą nas do Sklepu Google Play. Kiedy będziemy chcieli zainstalować którąś z polecanych aplikacji, po zalogowaniu się na swoje konto Google trafimy właśnie do sklepu wielkiego G — a z tamtego miejsca możemy wyszukać i zainstalować jakąkolwiek aplikację tylko chcemy. Po ich pobraniu będą one dostępne w Gbox lub Gspace — lecz oczywiście mamy możliwość zrobienia skrótu na ekran główny, co gwarantuje nam bardzo wygodny dostęp.

Ponadto, wyszukując jakiekolwiek aplikacje Google w AppGallery, dostaniemy informację, że możemy mieć do nich dostęp właśnie przez którąś z wymienionych aplikacji. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że Huawei wspiera te rozwiązania. Całość oczywiście działa bez zarzutu, a aplikacje nie mają problemów z „lagami”, dłuższym ładowaniem czy ciągłym wylogowywaniem użytkowników — korzystając z programów pobranych przez Gbox czy Gspace nie mamy żadnych negatywnych wrażeń.

Czym różni się Gbox od Gspace?

Między aplikacjami tak naprawdę nie ma wielu różnic. Pierwszą rzeczą rzucającą się w oczy jest to, że Gspace ma design dużo bardziej podobny do... Google. Kolorystyka, ikona i cała oprawa wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z oficjalną aplikacją wielkiego G. Gbox za to stawia na dużo bardziej zieloną kolorystykę, która z firmą z Mountain View nie ma wiele wspólnego.

Gbox przez pewien czas jednak miał większą grupę fanów ze względu na brak reklam i bezpłatny dostęp do Sklepu Google Play — Gspace za to samo wymagał opłaty. Obecnie jednak nie napotkałem się na żadne takie problemy, a Gspace wyświetla informację, że włączona jest opcja bez reklam (chociaż za nic nie płaciłem). Zdaje się więc, że wybór należy tylko i wyłącznie do Was — lecz sugerując się ilością pobrań, to Gspace ma większe grono zwolenników.

