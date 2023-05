HUAWEI nova 11i debiutuje w Polsce. Teraz kupicie go taniej!

Ulubieniec publiczności powraca. HUAWEI nova to seria która od lat cieszy się niesłabnąca popularnością. Teraz na polskim rynku debiutuje nowy smartfon z serii: HUAWEI nova 11i!

HUAWEI nova 11i — wygląd, który trudno pomylić z czymkolwiek innym

Linia Huawei Nova zawsze cieszyła się dużą popularnością. To sprzety, które od zawsze kojarzone są nie tylko z wydajnością, ale także przykuwającego oko designu. Nowy model Nova 11i kontynuuje tradycję — i już na pierwszy rzut trudno go pomylić z jakąkolwiek inną serią urządzeń producenta. Charakterystyczny design z połyskującym korpusem i mieniącymi się refleksami pierścieniem wokół modułu fotograficznego prezentuje się doskonale. A kiedy połączymy to z niewielką (1 mm) ramką wokół ekranu, niewielką grubością (8,55 mm) oraz niebanalnym wariantem kolorystycznym (miętowym) — mamy zestaw którego próżno szukać gdziekolwiek indziej. Ale spokojnie — miłośnicy tradycji moga postawić na klasyczną czerń!

HUAWEI nova 11i — wysoka wydajność i długi czas pracy na jednym ładowaniu!

Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon™ 680, 8-rdzeniowy, który zapewni szybką i bezproblemową pracę nawet tym bardziej wymagającym użytkownikom. Smartfon dostępny jest w dwóch wariantach: z 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej. Niezależnie od nich — oferuje on 8 GB pamięci operacyjnej.

Smartfon wyposażony jest w duży 6,8-calowy ekran oferujący odświeżaniu z częstotliwością 90 Hz. Dzięki niewielkim ramkom pokrywa on niemal 95% przedniego panelu urządzenia, dzięki czemu użytkownik ma jeszcze więcej przestrzeni roboczej do swojego użytku! Wisienką na torcie jest dotyk próbkowany o częstotliwości 270 Hz, dzięki czemu użytkowanie smartfona jest płynniejsze niż kiedykolwiek. O długi czas pracy na jednym ładowaniu w Huawei Nova 11i zadba akumulator o pojemności 5000 mAh. A kiedy zabraknie mocy — szybkie ładowanie o mocy 40 W oparte o technologię Huawei SuperCharge Turbo, pozwoli naładować smartfon do 60% w zaledwie 30 minut!

HUAWEI nova 11i — aparaty fotograficzne dla każdego!

Producent przez lata przyzwyczaił nas już do tego, że reprezentuje najwyższą półkę w kwestii mobilnej fotografii. W tym modelu zaserwował on aparat główny 48 MP z przysłoną f/1.8, który — jak obiecuje — poradzi sobie w każdych warunkach oświetleniowych. W gorszych warunkach oświetleniowych pomoże mu funkcja Super Night Shot 2.0., która ma zadbać o wyraźne szczegóły i wysoką jakość nawet w nocnej fotografii. Obok głównego obiektywu znajdziemy tam również ten do pomiaru głębi, który zadba o zdjęcia z naturalnym rozmyciem.

Z przodu zaś znalazł się 16 MP aparat do selfie wspierany przez funkcję AI Beauty 5.1. By nasze selfie były jeszcze bardziej efektowne, wygładzone i urzekające.

HUAWEI nova 11i — cena

Ile kosztuje najnowszy HUAWEI nova 11i? Za smartfon ze 128 GB wbudowanej pamięci przyjdzie nam zapłacić 1299 złotych. W okresie sprzedaży premierowej, czyli od dzisiaj do 4. czerwca 2023, można będzie zaoszczędzić dodatkowych 100 złotych. Jest on dostępny we wszystkich popularnych sieciach handlowych (m.in. Media Expert, Media Markt, RTCV Euro AGD), a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz platformie Amazon.