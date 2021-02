Huawei o GMS może sobie pomarzyć. Nadzieje były płonne

Niestety dla chińskiej firmy, póki co administracja nowego prezydenta nie widzi powodu, dla którego Huawei miałby zostać zdjęty z czarnej listy handlowej. Sekretarz ds. Handlu, Gina Raimondo, powiedziała w wywiadzie dla Bloomberga:

I understand that parties are placed on the Entity List and the Military End-User List generally because they pose a risk to US national security or foreign policy interests. I currently have no reason to believe that entities on those lists should not be there. If confirmed, I look forward to a briefing on these entities and others of concern