Czy Huawei HarmonyOS to fake? Analitykom wychodzi, że to Android…

Jedyne w miarę przydatne informacje Amadeo odnalazł w częściach dotyczących… mechanizmów Androida oraz nowego, autorskiego formatu dla aplikacji. Problem w tym, że gdy autor skompilował testowe aplikacje przy pomocy Huawei SDK, otrzymał „natywne” pliki, które okazały się być androidowymi aplikacjami, spakowanymi do formatu .zip i ze zmienionym rozszerzeniem.

Próba użycia udostępnionego jakiegoś czas temu kompilera ARK skończyła się odkryciem, że wszelki ślad po nim zaginął. Nie wspomina o nim dokumentacja, strona internetowa już nie istnieje. Analiza samego pakietu SDK ujawniła podobne „podobieństwa” i „zapożyczenia” z Google Android Studio SDK, co analiza dema samego systemu. Dziennikarz podsumował, że na dziś HarmonyOS to po prostu Android, tylko wolniejszy…

Od fake-newsa do fake-systemu?

Jeśli analiza Amadeo jest poprawna, a czytając artykuł, oglądając screeny i znając renomę serwisu ArsTechnica, ciężko przypuszczać, że mogłoby być inaczej, to będzie to największa kompromitacja w historii tworzenia systemów operacyjnych. Przypuszczam też, że analiza zapisów licencyjnych ASOP może ujawnić, że część takich cicho-ciemnych działań chińskiego koncernu jest licencyjnie nielegalna i zamknie drogę HarmonyOS na inne, niż chiński, rynki. Pozostaje pytanie… po co to wszystko?

Jedyne co przychodzi mi na myśl, to że po szumnych i poczynionych na wyrost zapowiedziach HarmonyOS, połapano się, że przygotowanie tegoż jest znacznie trudniejsze, niż sądzono. Może z powodu jakichś zobowiązań politycznych, a może dotacyjnych postanowiono zrobić fałszywy system licząc, że w międzyczasie uda się doprowadzić „prawdziwego” HarmonyOS do bardziej zaawansowanego stanu… Głupie? Głupie, ale inne opcje są jeszcze bardziej absurdalne. Ciekawe swoją drogą, czy Huawei w jakikolwiek sposób odniesie się do tez tego artykułu.

