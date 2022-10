Amazon w sądzie. O co poszło?

Jak donosi chiński portal Sina, Huawei skierował Amazon, producenta wyświetlaczy e-ink Compal Electronics oraz kilka innych spółek zależnych do sądu. Całość ma związek z naruszeniem praw patentowych giganta z Państwa Środka.

Chociaż nie zostało to potwierdzone, to pozwane firmy i czas całego zdarzenia każe sugerować, że powodem niezgody jest nowy Kindle Scribe, który został zapowiedziany przez firmę Jeffa Bezosa pod koniec zeszłego miesiąca. Co ciekawe, ten model czytnika e-booków (który właściwie przestał być już “tylko” czytnikiem e-booków) zostanie wycofany ze sprzedaży na terenie Chin do końca pierwszej połowy 2023 roku.

Źródło: Depositphotos

Scribe, o którego najprawdopodobniej się rozchodzi, jest dodatkowo cyfrowym zeszytem, pozwalając nam dodatkowo na robienie notatek. Kindle Scribe jest nie tylko najbardziej funkcjonalnym, ale również największym Kindle w historii, bowiem przekątna jego wyświetlacza mierzy aż 10,2 cala. Tablet E-Ink może pochwalić się również wynikiem 300 ppi, co jest wielkim sukcesem według Kevina Keitha, wiceprezesa ds. produktów i marketingu w Amazon. Jakością tego sprzętu obywatele Chin jednak nie będą mogli się cieszyć.

Rozprawa sądowa rusza już wkrótce - i najpewniej wtedy poznamy wszystkie szczegóły

Sąd Ludowy w Suzhou, do którego wpłynęły oficjalne dokumenty od Huawei, nie ujawnił jeszcze, o który patent dokładnie chodzi. Proces rozpocznie się jednak już niedługo - dokładnie 8 grudnia - i wtedy pewnie poznamy więcej szczegółów na ten temat.

Według portalu Sina, Huawei zdołał sprzedać ponad 110 tysięcy sztuk swojego MatePada Paper, a urządzenie w zaledwie dwa miesiące od swojej premiery miało prześcignąć Kindle w ilości sprzedanych kopii w Chinach. Warto mieć na uwadze, że to nie pierwszy przypadek zakazu sprzedaży danego produktu ze względu na naruszenie patentu - po więcej informacji na ten temat odsyłam Was do artykułu Krzysztofa Rojka, który znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Sina