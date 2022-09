Huawei zaprezentowało nowy flagowy tablet. Poznajcie MatePad Pro

Wczoraj informowaliśmy o tym, że smartfony nova 10, nova 10 Pro i Mate 50 Pro trafią do Polski. Dziś Huawei przygotował kolejną nowość, którą jest MatePad Pro. Co zaoferuje to urządzenie?

Matowe plecki i smukła wysepka z aparatami

Plecki MatePad Pro są całe matowe, co nadaje urządzeniu wyjątkowy kolor i strukturę, a także - jak zapewnia producent - ergonomię i pewność chwytu podczas korzystania z tabletu. Wyspa aparatów, która w odróżnieniu od innych ostatnio wydawanych sprzętów odstaje na zaledwie milimetr, składa się z dwóch obiektywów: 13 MP i 8 MP. Jeśli chodzi o kamerkę selfie, mówimy tutaj o matrycy 8 MP.

Serce tabletu i inne podzespoły

Sercem MetaPada Pro jest chipset Kirin 9000E, a towarzyszy mu 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego WiFi 6 oraz akumulator 10 050 mAh, który według zapewnień producenta ma umożliwić do 13 godzin ciągłego działania lub do 19 dni gotowości bez ładowania.

Co w kwestii ładowania? Nowy MatePad Pro wspiera SuperCharge o mocy 40 W, które od 0 do 100% naładuje urządzenie w niewiele ponad 2 godziny. Co więcej, urządzenie może także służyć za powerbank w ramach tego, że obsługuje ładowanie zwrotne.

Wyświetlacz i głośniki

MatePad Pro posiada 12,6-calowy wyświetlacz Huawei OLED Real Colour FullView o rozdzielczości 2560 x 1600 i odświeżaniem 120 Hz - całość zajmuje 90% powierzchni przedniego panelu. Producent chwali się również, że tablet otrzymał również certyfikat TÜV Rheinland Full Care Display 3.0, który potwierdza skuteczność ochrony oczu na najwyższym poziomie w tej kategorii sprzętów.

Nowy MatePad Pro został również wyposażony w system audio HUAWEI SOUND z ośmioma głośnikami, które są podzielone na wysokie oraz niskie częstotliwości i zoptymalizowane pod kątem czterech głównych scenariuszy użytkowania: muzyki, filmów, edukacji lub gier. Co również istotne, tablet posiada takie funkcje jak App Multiplier i Multi-Window, które umożliwiają wykonywanie wielu zadań jednocześnie, obsługując do 4 zadań w jednej chwili - w tym dwa kafelkowe okna i dwa ruchome okna.

Cena i data premiery

Za Huawei MatePad Pro 12.6 z 256 GB pamięci wewnętrznej będziemy musieli zapłacić 4 299 zł. Urządzenie trafi na półki sklepowe już 31 października. Jak jednak informuje producent, od 28 września do 30 października 2022 roku, tablet dostępny będzie w przedsprzedaży, w ramach której pierwsi nabywcy będą mogli odebrać w prezencie klawiaturę Huawei Smart Magnetic Keyboard o wartości 699 zł oraz rysik Huawei MPencil 2. generacji, który normalnie kosztuje 499 zł.

Źródło: Informacja prasowa