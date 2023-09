Edycja kompletna Horizon Forbidden West na PS5 oraz PC. Znamy szczegóły wydania!

Chwilę po tym gdy, rozpoczyna się przygoda w Horizon Forbidden West okazuje się, że wydarzenia z poprzedniej części nie przyniosły dobrego zakończenia. Światu wciąż grozi niebezpieczeństwo, a jedyną, która może mu się przeciwstawić jest Aloy. Jej podróż będzie będzie długa i żmudna, gdyż dzielna wojowniczka kontynuuje swoje poszukiwania kopii zapasowej GAI. Sztucznej inteligencją pozwalającej przywrócić Ziemi dawny kształt, pokonać maszyny i odwrócić działanie rdzy, która roznosi się po całej planecie. Aloy przez wiele miesięcy szuka sygnału, który wskazałby położenie jej kopii zapasowej. I choć wszystko wskazuje, że jej się to nie uda, w pewnym momencie odzyskuje nadzieję i nie zamierza się poddawać.

- Horizon Forbidden West na konsolach PlayStation zadebiutowało w lutym 2020 r. i spotkało się z bardzo pozytywnymi opiniami recenzentów - w tym mojej. Jeszcze większy, tętniący życiem świat, ulepszona sztuczna inteligencja przeciwników, nowe mechaniki i dodatkowe aktywności, dynamiczne i często efektowe walki - to wystarczyło, by zainteresować mnie przez kilkadziesiąt godzin, a dodatek Burning Shore wprowadził szereg usprawnień i nowych wrażeń (także wizualnych), które poprzednia generacja już nie uciągnęła. Nie mieliście okazji nadrobić podstawki i dodatku? Wkrótce będziecie mieli taką możliwość - i to nie tylko na PlayStation 5!

Horizon Forbidden West: Edycja kompletna na PS5 oraz PC. Znamy szczegóły wydania!

Edycja kompletna umożliwia rozkoszowanie się wychwalanym Horizon Forbidden West w całej okazałości wraz z całą zawartością dodatkową, która obejmuje rozszerzenie fabularne Burning Shores, będące kontynuacją opowieść z podstawowej części gry.

W pierwszej kolejności, bo już 6 października w edycję kompletną zagrają posiadacze konsol PlayStation 5. W zestawie, oprócz podstawowej wersji gry i dodatku fabularnego znajdziemy Cyfrowy soundtrack + album z grafikami, cyfrowy komiks, dwa elitarne przedmioty Carja Behemoth, dwa elitarne przedmioty Nora Thunder, element Machine Strike, pakiet materiałów w grze oraz dodatki w trybie foto.

Wraz z zapowiedzią Horizon Forbidden West: Edycja kompletna poznaliśmy szczegóły wydania na PC. Za przeniesienie Horizon Forbidden West z konsol PlayStation na komputery PC odpowiada studio Nixxes Software. To samo, które już wcześniej pracowało nad portami popularnych tytułów z katalogu PlayStation. Wystarczy wspomnieć Horizon Zero Dawn, Marvel's Spider-Man Remastered, Marvel's Spider-Man: Miles Morales oraz Ratchet & Clank: Rift Apart, które na platformach Steam i Epic Games zadebiutowało w lipcu tego roku. Horizon Forbidden West Edycja kompletna na Steam i Epic Games Store zadebiutuje już na początku przyszłego roku - na ten moment nie wiadomo w jakiej cenie. Można jednak podejrzewać, że mowa tu będzie o pełnej cenie konsolowej, czyli - w końcu z zestawie znajdziecie podstawową wersję gry oraz dodatek fabularny Burning Shores, będący kontynuacją opowieści zabierający graczy do ruin Los Angeles.