Hit z PlayStation trafił właśnie na Xboksa. Musisz w niego zagrać

Death Stranding debiutował jako tytuł na wyłączność na PlayStation 4. W lipcu 2020 r. gra pojawiła się na PC, a w 2021 na PlayStation 5 w wersji reżyserskiej. Na to wydanie gracze PC musieli poczekać kolejny rok. W 2024 najnowsza produkcja Hideo Kojimy zadebiutowała na komputerach Mac z układami Apple Silicon oraz na iPhone'ach i iPadach. Teraz, z przygodami Sama Portera Bridgesa zapoznają się gracze Xbox!

Legendarny twórca gier Hideo Kojima przedstawia swoje nieszablonowe dzieło, teraz w rozszerzonej edycji Director's Cut. W przyszłości tajemnicze zdarzenie zwane Wdarciem Śmierci otworzyło drzwi pomiędzy wymiarami żywych i umarłych, przez co okropne stworzenia z zaświatów przemierzają teraz zniszczoną Ziemię, zamieszkałą przez niedobitki społeczeństwa. Jako Sam Bridges masz za zadanie nieść nadzieję ludzkości poprzez zjednoczenie ostatnich ocalałych żyjących w zdziesiątkowanej Ameryce. Czy scalisz zrujnowany świat – krok po kroku? Death Stranding Director's Cut zawiera m.in. usprawnienia graficzne dla konsol obecnej generacji, tryb fotograficzny, zawartość nawiązującą do serii gier HALF-LIFE oraz Cyberpunk 2077 studia CD Projekt Red.

Jednak to nie koniec informacji związanych Death Stranding i Kojima Productions. Przedstawiciele studia potwierdzili właśnie, że uzyskali oni wszystkie prawa do marki, co oznacza, że Hideo Kojima i jego ekipa będzie miała możliwość rozszerzenia uniwersum o kolejne tytuły i platformy bez obaw o to, że PlayStation będzie w jakiś sposób je wstrzymywało. A trzeba przypomnieć, że w przygotowaniu jest druga część gry oraz film. Pierwotnie informowano o tym, że za produkcją stoi studio Hammerstone, później potwierdzono, że w powstanie kinowej adaptacji zaangażowana jest firma A24 – jednak żadnych szczegółów związanych z tą współpracą nie znamy. Premiera Death Stranding 2: On the Beach zaplanowana jest na 2025 r., a o samym filmie wciąż niewiele wiemy.

Death Stranding na kolejnych platformach. Gra dostępna jest w niższej cenie

Na koniec coś, co z pewnością zainteresuje graczy chcących zapoznać się z tym tytułem. Death Stranding w wersji reżyserskiej na konsolach Xbox, komputerach PC/Mac, iPhone'ach i iPadach dostępne jest w niższej cenie. Przykładowo – hit Kojima Productions na w App Store na iOS/iPadOS/macOS kosztuje 99,99 zł. Warto tu zaznaczyć, że kupując grę raz, macie dostęp do niej na każdej kompatybilnej platformie Apple. W Xbox Store za grę trzeba zapłacić 84,50 zł (i to w dniu premiery), podobnie jak na Steam, czy w Epic Games Store. Warto się pospieszyć, gdyż przeceny obowiązują do 11.11.2024.

Co ciekawe promocją nie jest objęte PlayStation. Gra w wersji na PS4/PS5 w PlayStation Store kosztuje 219 zł. Jeśli jednak posiadacie abonament PS+ Extra, możecie w nią zagrać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Gra jest również dostępna w chmurze na Amazon Luna w ramach abonamentu Luna+, a w ramach specjalnej promocji przez cały grudzień Death Stranding będzie dostępne dla wszystkich użytkowników Amazon Luna.