Hogwarts Legacy 2 to priorytet. Warner Bros potwierdza wagę gry

Może trudno w to uwierzyć, ale od premiery Hogwarts Legacy minęły już prawie dwa lata. Gra pomimo kontrowersji i prób bojkotu przez część graczy, przyjęła się rewelacyjnie, przekraczając liczbę 30 milionów sprzedanych kopii, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. Dla porównania bardzo podobnym wynikiem może się pochwalić Diablo III, Call of Duty: Modern Warfare, czy The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nie ubija się kury, która znosi złote jaja, więc już od premiery pierwszej części wiadomo było, że kontynuacja jest jedynie kwestią czasu. Warner Bros. nie ukrywa, że prace nad kolejną grą idą pełną parą.

Kontynuacja Hogwarts Legacy jest priorytetem

Warner Bros. po fuzji z Discovery w 2022 roku, stawia na szeroko zakrojone projekty, które przyciągną zarówno starszych fanów, jak i młodsze pokolenie. Wśród kluczowych działań na najbliższe lata znalazł się Hogwarts Legacy 2, który według CFO firmy Gunnara Wiedenfelsa stanowi jeden z priorytetów. Gra, która zdobyła serca graczy na całym świecie, przenosi ich do magicznego świata Hogwartu i umożliwia eksplorację legendarnej szkoły czarodziejstwa, tym razem w czasach poprzedzających historię Harry’ego Pottera.

Tymczasem David Haddad, prezes Warner Bros. Interactive Entertainment, zdradził, że w pracach nad sequelem Hogwarts Legacy zespół Warner Bros. Interactive będzie ściśle współpracować z twórcami nowego serialu HBO. Serial ten, podobnie jak gra, stanowi część „wszechświata Pottera”, w którym fabuły różnych produkcji mają wzajemnie się uzupełniać. Choć szczegóły dotyczące fabularnych powiązań między grą a serialem nie zostały ujawnione, można się spodziewać, że sequele będą kontynuować i rozwijać wątki znane z książek i filmów, dostarczając nowych historii i postaci.

Równocześnie, firma planuje dalszy rozwój związany z uniwersum Wizarding World. W przygotowaniu są projekty takie jak programy kulinarne inspirowane tematyką magicznego świata, kolejne gry mobilne, a także wydania odświeżonych wersji klasycznych gier Lego Harry Potter oraz rozwój gry Harry Potter: Quidditch Champions, skierowanej do fanów sportu czarodziejskiego.

Grafika: Warner Bros. Games