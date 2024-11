Steam z narzędziem które pokochają gracze. Co oferuje?

Po kilku miesiącach testów funkcji nagrywania rozgrywki na Steam, trafia ona do wszystkich. Jak działa i jak z niej skorzystać?

W czerwcu tego roku Steam wystartował z pierwszymi testami nowego narzędzia pozwalającego na nagrywanie fragmentów rozgrywki wprost z poziomu gier uruchamianych przez najpopularniejszą platformę do gier na PC. W swoich założeniach, Nagrywanie gier ma być dziecinnie proste oferując dwa tryby działania:

Nagrywanie w tle pozwala na zapisywanie materiałów wideo z r rozgrywki w sposób ciągły, które zapisywane są na wskazany w ustawieniach preferowany dysk i nigdy nie przekracza określonego przez użytkowników czasu trwania ani ograniczeń miejsca. Nagrywanie na żądanie z ręcznym rozpoczynaniem i zatrzymywaniem. Narzędzie to oferuje kilka dodatkowych funkcji, w tym możliwość "przeskakiwania" w czasie, co jest przydatne w momentach takich jak sprawdzenie, co poszło nie tak – np. w momencie, w którym postać zginęła.

Steam udostępnia narzędzie, które pokochają gracze

Jak na rozbudowane narzędzie do nagrywania rozgrywki przystało, Steam przygotował dla graczy dodatkowe rozwiązania, w tym możliwość edytowania nagrań. W ręce użytkowników trafia szeroki zestaw opcji ułatwiających znajdowanie i wycinanie odpowiednich momentów. Dodatkowo, można korzystać ze specjalnie przygotowanych znaczników. Gry z dodaną obsługą osi czasu generują znaczniki wydarzeń w miarę rozgrywania się odpowiednich wydarzeń w grze. Osiągnięcia oraz zrzuty ekranu Steam także automatycznie tworzą znaczniki pozwalając łatwo do nich powracać w nagranym materiale. Jednak najważniejszym elementem nagrywania gier jest udostępnianie tak stworzonych materiałów w sieci. Jak to działa?

zapisane materiały i powiązane informacje osi czasu jako klip, który można obejrzeć, edytować, udostępniać i/lub eksportować później.

możliwość zapisania bieżącego wybranego fragmentu do pliku MP4.

dostępne jest konwertowanie wybranego nagrania do MP4 gotowego do wklejenia w dowolnym miejscu.

funkcje udostępniania klipów na inne urządzenie (np. ze Steam Decka na komputer stacjonarny).

wysyłanie plików MP4 poprzez aplikację mobilną Steam lub kod QR.

tworzenie tymczasowych linków Steam do filmu MP4.

Przez ostatnie miesiące zarówno użytkownicy, jak i programiści Steam testowali nowe narzędzia, a przesyłane przez użytkowników komentarze pozwoliły na dopracowanie i wyeliminowanie różnych błędów. Pojawiły się też dodatkowe funkcjonalności, takie jak:

ustawienia dla poszczególnych gier

opcje skrótu klawiszowego dla szybkiego przechwytywania

zaawansowane opcje eksportowania

widok sesji, czyli nowy sposób na przeglądanie waszych materiałów w nowym menedżerze nagrań i zrzutów ekranu z tagami i danymi specyficznymi dla gry.

Nagrywanie gier można włączyć z poziomu ustawień w zakładce "Nagrywanie gier". To tu należy wybrać czy nagrywanie odbywać się będzie w tle, czy na żądanie. Funkcja dostępna jest na wszystkich platformach, na których można uruchamiać gry Steam. Nagrywanie gier działa dla każdej gry obsługującej nakładkę Steam – może nie działać w przypadku niektórych starszych gier. Producenci mogą zdecydować się na dodanie do swoich gier obsługi znaczników wydarzeń na osi czasu Steam do swoich gier.