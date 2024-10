Destiny to seria, która z konsolami i komputerami związana jest od równo 10 lat. Dziś Destiny 2 jest jedną z najpopularniejszych strzelanek kosmicznych – nie tylko na PlayStation, które jest właścicielem marki. Wkrótce z grą zapoznają się także gracze mobilni.

Czy mieliście kiedyś tak z jakąś grą, że nie mogliście się od niej oderwać przez długie miesiące, żeby potem totalnie Wam zbrzydła? Tak w skrócie wygląda moja relacja z Destiny 2. Swego czasu byłem od tej produkcji wręcz uzależniony – spędzałem długie godziny na grindowaniu i powtarzaniu aktywności tylko po to, żeby zdobyć nowe, lepsze uzbrojenie (najlepiej w wersji god roll – z najlepszymi możliwymi perkami), podnieść poziom światła czy po prostu odblokować pewne wyzwania. To cię zainteresuje Hit PlayStation trafi na smartfony. Kto zagra pierwszy?Bakterie rozpoznają… pory roku. Jak badacze na to wpadli?

– pisał Tomek w swojej recenzji najnowszego dodatku do Destiny 2 – Ostateczny Kształt kończącego pewną erę w grze, która swoją premierę miała w 2017 r. i wciąż cieszy się sporą popularnością wśród fanów kosmicznych strzelanek. Dziś, 7 lat później Destiny 2 to marka należąca do PlayStation. Bungie przejęte zostało w 2022 r. dając tej platformie mocny zastrzyk doświadczonych deweloperów tworzących gry-usługi z półki premium. Wkrótce ze światem Destiny zapoznać się będa mogli nowi gracze, gdyż właśnie została zapowiedziana gra mobilna – Destiny: Rising.

Destiny: Rising oficjalnie! Nowa gra od Bungie trafi na smartfony

Destiny: Rising, nowa epicka, darmowa mobilna strzelanka sci-fi RPG z różnorodnymi grywalnymi bohaterami, wspólnym światem i mnóstwem trybów gry, a wszystko to osadzone w bogatym uniwersum Destiny. Gta jest opracowana i wydana przez NetEase Games oraz oficjalnie licencjonowana przez Bungie, twórców serii. To zupełnie nowa przygoda osadzona w alternatywnej linii czasowej Destiny, eksplorująca narrację w erze post-Dark Age.

Gra zawiera zróżnicowaną pulę bohaterów, z których każdy ma unikalne umiejętności i historie. Rising oferuje graczom dynamiczną i pełną wyzwań rozgrywkę w trybie jednoosobowym, kooperacji i rywalizacji wieloosobowej, w tym ukochane tryby gry znane graczom Destiny oraz zupełnie nowe tryby, które wprowadzają nowe sposoby gry w Destiny.

– brzmi oficjalny opis Destiny: Rising. Widać więc, że nie będziemy mieć do czynienia z tymi samymi wydarzeniami, których świadkami przez ostatnie lata byli gracze Destiny 2, ale twórcy obiecują równie rozbudowaną historię i tryby, które są znakiem rozpoznawczym serii.

Destiny: Rising. Kto zagra i kiedy premiera?

Choć nie ma żadnych informacji na temat oficjalnej premiery gry, już na początku listopada ruszą pierwsze testy alpha, jednak dołączyć do nich będą mogli wyłącznie gracze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na ten moment nie ma żadnych informacji, czy testy zostaną rozszerzone na inne kraje i kiedy gra, w stabilnej wersji, trafi do Google Play, App Store, czy innych sklepów mobilnych.

Na czym będzie można zagrać w Destiny: Rising? Choć szczegółów związanych z poszczególnymi modelami smartfonów i tabletów z Androidem nie znamy, urządzenia te muszą działać pod kontrolą układu Snapdragon 845 lub nowszego. W przypadku iPhone'ów sprawa jest prostsza – gra zadziała na iPhonie 8 i nowszym. A co z iPadami? Nowe Destiny uruchomi się na tych tych modelach: