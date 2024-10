Activision knebluje graczy. Cenzura w Call of Duty postępuje

Złośliwi powiedzą, że największym problemem gier wieloosobowych są inni gracze. Jest to po części prawdą, gdyż w takich grach nie odpowiadamy sami za nasz sukces, lecz jest on zależny również od naszych towarzyszy. Wiadomo, że zdarzają się słabsze mecze, gdy nic nie wychodzi, jednak otrzymywanie za to obelg, czy nawet gróźb wcale nie motywuje do lepszej gry. Deweloperzy z Activision zaczynają rozumieć ten problem, a nawet podejmują kroki w celu zwalczania toksycznych zachowań.

Sztuczna inteligencja ocenzuruje graczy w Call of Duty

Sektor gier wideo coraz częściej sięga po technologie sztucznej inteligencji, aby usprawnić różne aspekty rozgrywki. W ostatnich miesiącach na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie AI w moderacji czatów głosowych w popularnych grach sieciowych, takich jak Call of Duty. Jak podaje Activision Blizzard, od początku 2024 roku toksyczne zachowania w czatach głosowych w tej serii gier zmniejszyły się o 43%. To zasługa wprowadzonego systemu moderacyjnego opartego na AI, nazwanego ToxMod.

ToxMod został po raz pierwszy wprowadzony w listopadzie 2023 roku wraz z premierą Call of Duty: Modern Warfare III. System ten analizuje transkrypcje czatów głosowych, wykrywając słowa kluczowe na podstawie różnych czynników. Co więcej, potrafi odróżnić niewinne żarty (tzw. trashtalk) od agresywnego nękania, monitorując reakcje graczy, emocje oraz przestrzeganie kodeksu gry. ToxMod ocenia także wiek i płeć mówcy oraz adresata, aby lepiej zrozumieć kontekst rozmowy.

Chociaż ToxMod samodzielnie nie nakłada kar, może szybko zgłaszać przypadki łamania zasad do ludzkich moderatorów. Dopiero oni podejmują decyzje o ostrzeżeniu, wyciszeniu gracza lub nałożeniu bana po powtarzających się wykroczeniach. Dzięki temu liczba graczy, którzy ponownie łamią zasady, spadła aż o 67% w grach Modern Warfare III i Warzone od czasu wprowadzenia ulepszeń w czerwcu 2024 roku. Tylko w lipcu 80% graczy złapanych na naruszeniach regulaminu nie dopuściło się ponownych wykroczeń.

Obecnie ToxMod działa we wszystkich regionach poza Azją, obsługując czaty głosowe w językach angielskim, hiszpańskim i portugalskim. Wraz z premierą Call of Duty: Black Ops 6 25 października 2024 roku, Activision planuje rozszerzyć wsparcie o języki francuski i niemiecki. Równocześnie moderacja czatów tekstowych oraz nazw użytkowników, realizowana przez partnera Community Sift, została rozszerzona z 14 do 20 języków.

