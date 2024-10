Sklep Xbox trafi na smartfony. Microsoft idzie w ślady Epic Games

Microsoft szykuje rewolucję na rynku gier mobilnych. Już w listopadzie użytkownicy urządzeń z Androidem będą mogli kupować i grać w tytuły Xbox bezpośrednio z aplikacji mobilnej Xbox. Decyzja ta jest następstwem zakończenia batalii sądowej Epic Games przeciwko Google, która zakończyła się przełomowym wyrokiem sądu federalnego. Orzeczenie nakazuje Google otwarcie swojego sklepu Google Play na konkurencyjne platformy, co oznacza, że takie aplikacje jak Xbox czy Epic Games Store będą mogły nie tylko pojawić się w Google Play, ale także sprzedawać gry bezpośrednio użytkownikom.

Xbox będzie sprzedawać gry na smartfony

Prezydent Xbox, Sarah Bond, oficjalnie potwierdziła, że Xbox App przekształci się w pełnoprawny sklep mobilny. "Decyzja sądu o otwarciu mobilnego sklepu Google w Stanach Zjednoczonych umożliwi większy wybór i elastyczność. Naszą misją jest umożliwienie większej liczbie graczy granie na różnych urządzeniach, dlatego z radością ogłaszamy, że od listopada gracze będą mogli kupować i grać w gry Xbox bezpośrednio z aplikacji Xbox na Androidzie" – napisała Bond na Twitterze.

Wprowadzenie Xbox Mobile Store następuje w kluczowym momencie dla Microsoftu. W lipcu 2023 roku firma zakończyła zakup za 70 miliardów dolarów Activision Blizzard King, największej transakcji w historii branży technologicznej. Microsoft zdobył wtedy dostęp do potężnych tytułów mobilnych, takich jak Call of Duty Mobile, Candy Crush i Diablo Immortal, które generowały większe przychody niż gry konsolowe i PC w określonych okresach. Ta akwizycja umocniła pozycję Microsoftu na rynku mobilnym, co było jednym z głównych powodów tego zakupu.

Teraz, uzbrojony w popularne mobilne hity Activision, Microsoft planuje wykorzystać swoje nowe zasoby, aby ułatwić integrację mobilnych gier z platformą Xbox. Początkowo firma planowała uruchomić osobny sklep mobilny, jednak dzięki decyzji sądu federalnego, nie będzie to konieczne. Zamiast tego Microsoft wprowadzi sekcję z grami mobilnymi bezpośrednio do istniejącej aplikacji Xbox na Androida, co uczyni ją jeszcze bardziej wszechstronnym narzędziem dla graczy.

Grafika: depositphotos