Pamiętasz Hogwarts Legacy? Twórcy dodadzą 15 godzin rozgrywki

Premiera Hogwarts Legacy odbyła się 10 lutego 2023 roku. Oznacza to zatem, że gra z uniwersum Harry'ego Pottera za kilka miesięcy skończy dwa lata. Jeszcze przed premierą wielu graczy postanowiło zbojkotować tytuł ze względu na postać J.K. Rowling, autorki książek o młodocianym czarodzieju. Na nic się to jednak nie zdało, gdyż gra sprzedała się w milionach kopii i okazała się być prawdziwym sukcesem.

Fani magicznego świata Harry’ego Pottera mogą wkrótce spodziewać się nowości. Według doniesień serwisu Insider Gaming, trwają prace nad rozszerzoną wersją gry Hogwarts Legacy: Definitive Edition, która ma wprowadzić aż 10-15 godzin dodatkowej zawartości. Wśród nowości znajdzie się nie tylko nowy wątek fabularny, ale także zadania poboczne, nowe aktywności oraz stroje do odblokowania.

Hogwarts Legacy: Definitive Edition w drodze

Hogwarts Legacy, gra stworzona przez Avalanche Software, od momentu premiery w lutym 2023 roku cieszy się niesłabnącą popularnością. Do stycznia 2024 roku sprzedaż przekroczyła 24 miliony egzemplarzy, co uczyniło ją jedną z najlepiej sprzedających się gier ostatnich lat. Nic dziwnego, że Warner Bros. Discovery stara się podtrzymać to zainteresowanie, planując wydanie Definitive Edition, które ma przyciągnąć zarówno obecnych graczy, jak i tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zagrać w Dziedzictwo Hogwartu.

Rozszerzenie to będzie dostępne nie tylko jako część nowej edycji gry, ale także w formie płatnego DLC dla tych, którzy już posiadają podstawową wersję gry. Jak sugerują źródła, cena DLC ma wynosić od 20 do 30 dolarów (około 80–120 zł). Szkoda, gdyż sama podstawowa wersja gry do tanich nie należy. Na Steamie trzeba za nią zapłacić aż 269 złotych. Premiera Definitive Edition planowana jest na 2025 rok, choć dokładna data nie została jeszcze ustalona.

Co ciekawe, za produkcję Definitive Edition może odpowiadać także studio Rocksteady, znane z serii Batman: Arkham. Studio to niedawno odniosło porażkę z grą Suicide Squad: Kill the Justice League, która nie spełniła oczekiwań graczy ani finansowych założeń Warner Bros. Rozszerzona edycja Dziedzictwa Hogwartu może być więc próbą zrekompensowania tych strat.

Wydanie Definitive Edition to jednak nie jedyny projekt związany z magicznym światem Hogwartu. Dyrektor finansowy Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, zapowiedział, że kontynuacja Hogwarts Legacy jest jednym z kluczowych priorytetów firmy. Choć na sequel gry trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat, fani mogą być pewni, że Warner Bros. nie zamierza odpuścić tej magicznej franczyzy.

Grafika: Avalanche Software