A nie mówiłem? 10 TB coraz bliżej: T-Mobile daje już 7,2 TB w ofercie na kartę

Trwa nieustająca walka o klientów ofert na kartę, którą rozpoczął T-Mobile w lutym 2022 roku promocją na dodatkowe 1200 GB na rok, czyli 100 GB miesięcznie w cyklicznych pakietach.

Pomysł ten siłą rzeczy pojawił się też później u innych operatorów, co napędziło spiralę systematycznie rosnących paczek danych w tej promocji. Jeszcze w zeszłym roku przewidywałem, że skończy się na tym, że dojdzie to do 10 TB - jest już blisko.

W tym roku największą paczkę dodatkowego transferu danych zaoferował Plus - Plus daje już 6,4 TB w ofercie na kartę! Kto da więcej? Więcej od dziś daje pomysłodawca tej promocji: T-Mobile.

7200 GB w ofercie na kartę T-Mobile

Zasady tej promocji z pewnością już znacie. Klienci, którzy aktywują jeden z dostępnych pakietów i pod warunkiem utrzymania ich aktywności w ciągu roku, mogą liczyć na dodatkowy limit transferu danych, co miesiąc.

Niestety, w nowej odsłonie tej promocji w T-Mobile, 7200 GB dostępne jest tylko w najdroższym pakiecie za 45 zł miesięcznie. W planie za 35 zł zostaje poprzednia jej wersja, z 2400 GB na rok.

Tak więc, wykupując teraz pakiet L w ofercie na kartę, dostaniemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 60 GB transferu danych, a co miesiąc dodatkowe 600 GB, czyli łącznie 7200 GB na rok.

Dla przypomnienia, w nowej ofercie na kartę w Plusie, 6400 GB dostępne jest w pakietach za 35 zł i 40 zł miesięcznie - 900 GB na start i 11 paczek po 500 GB, co miesiąc.

Teraz czas na Orange i Play, u których to w ofertach na kartę, dostępne jest na tę chwilę skromne 5400 GB, czyli po 400 GB dodatkowego transferu danych + paczki na start i za zgody marketingowe.

