Promocja na 1200 GB w ofercie na kartę, to jedna z lepszych okazji na powiększenie sobie pakietu internetu w historii pre-paid. Co ważne, niedługo minie pierwszy rok od jej udostępnienia przez T-Mobile, i to właśnie ten operator na ostatni okres zmienia jej warunki.

Promocja 1200 GB na rok po raz pierwszy pojawiła się w ofercie na kartę T-Mobile na początku lutego tego roku. Systematycznie była ona przedłużana na kolejne miesiące, bez zmiany warunków, a z czasem pozostali operatorzy - Play, Orange i Plus udostępnili wierną jej kopię, niemal 1:1 dla swoich klientów.

To może świadczyć o dużej popularności tej promocji, jak i o obawie przed utratą klientów, stąd każdy z operatorów zadbał o to, by i ich klienci mogli z niej skorzystać bez konieczności przechodzenia do operatora, w której taka promocja była dostępna.

Tak więc jest duża szansa, że zostanie ona z nami na dłużej, nawet w przyszłym roku, ale nie jest powiedziane, że u każdego operatora na takich samych warunkach. Od tego weekendu bowiem do końca stycznia 2023 roku (kiedy to minie właśnie równy rok od jej wprowadzenia), zmieniają się warunki u pioniera promocji 1200 GB na rok, czyli w T-Mobile.

Jak ta promocja wygląda obecnie u każdego z operatorów?

1200 GB w ofercie na kartę Orange

Zaczynamy alfabetycznie od Orange, który promocję tę udostępnił dopiero w połowie wakacji. Początkowo dostępna była u klientów dwóch pakietów ważnych 31 dni:

za 30 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 45 GB transferu danych (30 GB poza aplikacją Mój Orange)

za 39 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 60 GB transferu danych (40 GB poza aplikacją Mój Orange) - z dostępem do 5G

Aktywując w tych pakietach promocję 1200 GB, za pierwsze i kolejne 11 ich przedłużeń co miesiąc, Orange dopisuje do konta 100 GB. Na dziś u tego operatora zmieniła się jedynie cena pierwszego pakietu, który obecnie kosztuje 31 zł miesięcznie.

1200 GB w ofercie na kartę Play

W Play próg ten jest wyższy - to również dwa pakiety, ale droższe:

za 35 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych (20 GB poza aplikacją Play24) - z dostępem do 5G

za 40 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 50 GB transferu danych (25 GB poza aplikacją Play24) - z dostępem do 5G

1200 GB w ofercie na kartę Plus

Plus ma obecnie podobny próg cenowy do Orange, uprawniający do skorzystania z tej promocji. Dostępna jest ona w dwóch pakietach:

za 30 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych

za 40 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 35 GB transferu danych - z dostępem do 5G

Dodatkowo, oprócz 100 GB co miesiąc za cykliczne odnawianie w/w pakietów przez rok, na koniec po 12 miesiącach przyznawany jest jednorazowy bonus 300 GB. Łącznie więc można zgarnąć 1500 GB bez terminu ważności.

1200 GB w ofercie na kartę T-Mobile

Z kolei w T-Mobile nastąpiło podwyższenie progu cenowego z dostępem do tej promocji. Początkowo mogli z niej skorzystać klienci dwóch pakietów:

za 30 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych (Supernet Video w jakości DVD)

za 39 zł - nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 40 GB transferu danych - z dostępem do 5G (Supernet Video w jakości HD)

Od teraz najtańszy pakiet już nie jest dostępny w tej promocji, w jego miejsce wchodzi udostępniony niedawno pakiet kosztujący 35 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 33 GB transferu danych oraz Supernet Video w jakości DVD).

Promocja 1200 GB w ofercie na kartę w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Orange Orange Play Play Plus Plus T-Mobile T-Mobile nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne nielimitowane wiadomości SMS/MMS transfer 1740 1920 1680 1800 1860 1920 1620 1680 średnio 145 160 140 150 155 160 135 140 5G nie tak tak tak nie tak nie tak koszt 31,00 zł 39,00 zł 35,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 35,00 zł 39,00 zł

W Orange i Play uwzględniłem transfer danych dostępny przy aktywacji z poziomu aplikacji mobilnej Mój Orange i Play24, a w Plusie doliczyłem uśrednione bonusowe 300 GB. W Orange, Plus i T-Mobile działa kumulowanie niewykorzystanego transferu danych, więc łącznie można uzbierać sporą paczkę.

Źródło: Orange/Play/Plus/T-Mobile