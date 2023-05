4. sezon "Wiedźmina" nie będzie gorszy, bo zabraknie w nim Cavilla

O tym że Henry'ego Cavilla zabraknie w 4. sezonie (i kolejnych) serialu "Wiedźmin" wiemy nie od dziś. Zresztą to właśnie z tej okazji trwa wielki bojkot nadchodzącego, nowego, sezonu serialu (zobacz: Widzowie są bezlitośni. Masakrują komentarzami zapowiedź 3. sezonu "Wiedźmina"). Twórcy serii oraz ekipa którą wciąż będziemy mogli oglądać na ekranach jednak uspokajają: serial wciąż będzie ciekawy!

Odejście Henry'ego Cavilla z Wiedźmina. Dlaczego aktor zrezygnował z roli?

Oficjalne przyczyny przez które Henry Cavill zdecydował się odejść z "Wiedźmina" nie zostały oficjalnie ujawnione. Jednak w przypadku takich ogromnych zmian — internet dosłownie huczy od plotek. Najpopularniejsze z nich sugerują, że Cavill był niezadowolony z kierunku, w jakim zmierzał serial. Ze szczególnym uwzględnieniem zmian które działy się w stosunku do materiału źródłowego, czyli prozy Andrzeja Sapkowskiego. Warto jednak mieć na uwadze, że to jedynie teorie fanów i obserwatorów sytuacji.

Warto zauważyć, że odejście Cavilla z "Wiedźmina" zbiegło się w czasie z jego zakończeniem roli Supermana w uniwersum DC. Po powołaniu Jamesa Gunna i Petera Safrana na współprzewodniczących DC Studios, którzy planowali obsadzić młodszego Supermana, era Cavilla jako superbohatera dobiegła końca. Jednak jednoczesne odejście z obu tych uniwersów w oczach fanów wydaje się być... jedynie zbiegu okoliczności.

Mecia Simson o odejściu serialowego Wiedźmina

Podczas rozmowy w podcaście "A trip to the movies with Alex Zane" Mecia Simson (serialowa Francesca) stwierdziła, że odejście aktora wcielającego się w główną rolę niespecjalnie namiesza w samym serialu. Nie kryje ona rozczarowania i wspomina, że sama była w szoku gdy dowiedziała się o decyzji Cavilla — to w końcu koniec pewnej ery w losach serii. Jednak mówi ona wprost, że w serialu czekają nas ekscytujące przygody, zaś jego następca (Liam Hemsworth) w jej opinii znakomicie sprawdzi się w nowej roli.

Mimo że mowa o zmianie głównego bohatera, warto mieć na uwadze, że wiedźmiński świat aż kipi od ciekawych bohaterów. Bohaterów, którzy odpowiedzialni są za stworzenie tego świata tak niezwykłym i wciągającym. I choć Geralt bez wątpienia ma w tym swój ogromny udział, to gdyby nie postacie które spotyka na swojej drodze — nie byłby aż tak czarujący.

Trzeci sezon serialu Wiedźmin. Premiera już w czerwcu!

Może kiedyś doczekamy się oficjalnych wieści związanych z odejściem serialowego wiedźmina numer jeden. Na tę chwilę jednak nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wypatrywać nowych przygód Geralta i spółki. Trzeci sezon "Wiedźmina" zadebiutuje na platformie Netflix już 29 czerwca. Warto jednak mieć na uwadze, że tym razem nie otrzymamy całego sezonu w komplecie, a wyłącznie pierwszą połowę (pierwszych pięć odcinków). Na drugą część (odcinki szósty, siódmy i ósmy) przyjdzie nam zaczekać do 27 lipca.