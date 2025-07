Saturatory SodaStream w 2025 roku: Budżetowa Terra czy luksusowe Ensō?

SodaStream – który wybrać w 2025?

Saturatory do wody gazowanej nie były chyba sezonowym trendem, bo ich popularność w polskich domach systematycznie rośnie. Wnioskuję po tym, że coraz więcej członków mojej rodziny funduje sobie SodaStream, artykuły o urządzeniu cieszą się na Antyweb niesłabnącą popularnością, a na rynku pojawiło się sporo alternatyw innych firm. Ma to w sumie sens. Zamiast nosić zgrzewki plastikowych butelek ze sklepu, coraz więcej osób decyduje się po prostu na domowe gazowanie wody. Wśród producentów dominuje oczywiście SodaStream. Marka w 2025 roku oferuje cztery główne modele: Terra, Art, Duo i Ensō. Czym się różnią? Który wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie? W tym artykule porównujemy wszystkie opcje.

SodaStream Terra – najprostszy wybór na początek

Model Terra to najczęściej wybierana opcja – zarówno przez początkujących, jak i tych, którzy cenią prostotę. Kosztuje około 230 zł w zestawie z 3 butelkami, a wariant z 1 butelką można trafić za ok. 200 zł. W każdej z tych opcji otrzymujemy też nabój. Urządzenie, podobnie jak wszystkie inne saturatory SodaStream działa bez zasilania i obsługuje system Quick Connect, który ułatwia montaż nabojów CO2. Proste wykończenie, kompaktowe wymiary, dwa kolory do wyboru (czarny i biały) i uniwersalna stylistyka sprawiają, że Terra pasuje właściwie do każdej kuchni. To najlepszy model dla osób, które chcą sprawdzić, czy saturator to coś dla nich, bez wydawania fortuny.

SodaStream Art – dźwignia zamiast przycisku

Jeśli oprócz funkcjonalności liczy się dla Ciebie wygląd sprzętu, SodaStream Art może być tym, czego szukasz. Styl retro, chromowane wykończenia i charakterystyczna dźwignia zamiast przycisku. Wszystko to sprawia, że Art wyróżnia się na tle konkurencji. Nie bez znaczenia jest też większy wachlarz kolorów. Oprócz klasycznej czerni i bieli widziałem też m.in. wariant niebieski, czerwony i ze złotymi zdobieniami. Ceny zaczynają się od ok. 300 zł.

SodaStream Duo – jedno urządzenie, dwa rodzaje butelek

Model Duo to propozycja dla bardziej wymagających. Jako jedyny saturator w ofercie SodaStream obsługuje nie tylko ich butelki z tworzywa, ale też specjalne szklane karafki. Cena zestawu to ok. 550 zł. W zestawie znajdziesz obie wersje pojemników (oba w wariancie 1 litr) oraz jeden cylinder z gazem. To dobra opcja dla rodzin, które chcą serwować napoje przy stole, ale też zabierać je ze sobą na wynos.

SodaStream Ensō – dla fanów wzornictwa premium

SodaStream Ensō to propozycja z najwyższej półki. Ceny saturatorów zaprojektowanych przez Naoto Fukasawę zaczynają się od ok. 700 zł. To coś dla tych, którzy stawiają na jakość wykonania i unikalny design. SodaStream Ensō wyróżnia się obudową ze stali nierdzewnej, minimalistycznym wyglądem i dopracowanymi detalami. Jeśli chodzi o funkcjonalność działa jak pozostałe modele, ale estetyka i jakość wykonania są tutaj na zupełnie innym poziomie.

Ile naprawdę kosztuje litr wody z bąbelkami?

Wszystkie opisane modele SodaStream korzystają z tego samego typu nabojów CO2, czyli różowych Quick Connect. Jeden cylinder wystarcza na przygotowanie ok. 60 litrów wody gazowanej. Koszt nowego naboju to ok. 120 zł, ale wymiana pustego na pełny to już tylko 40 zł. Jeśli więc pijesz wodę gazowaną regularnie, oszczędności z pewnością będą zauważalne, jeśli porównamy to do butelkowanych napojów ze sklepu.

Saturator to sprzęt, który z czasem po prostu zaczyna się opłacać – zarówno ekologicznie, jak i finansowo. Niezależnie od tego, czy wybierzesz Terrę, Art, Duo, Ensō czy jedną z alternatyw takich marek jak Dafi, BRITA lub Philips, kluczowe jest, by urządzenie faktycznie było używane. W innym wypadku taki zakup może przyczynić się tylko do ograniczenia przestrzeni w kuchni... ;)