Najciekawsze filmy i seriale na Polsat Box Go - nowości i klasyka

Najciekawsze filmy na Polsat Box Go

Green Book

Zdobywa pięciu Oscarów i 3 Złotych Globów, jeden z najprzyjemniejszych filmów ostatnich lat. Znakomite role Viggo Mortensena i Mahershala Aliego. Tony (Mortensen), typowy spryciarz z bronksu, pracowity i pełen determinacji, postanawia podjąć pracę jako kierowca dla utalentowanego i ekscentrycznego muzyka Dona Shirleya. Razem wyruszają w długą podróż po południowych stanach USA, która potrwa kilka tygodni. Na pierwszy rzut oka są jak ogień i woda: różnią się majątkiem, wykształceniem, stylem życia, a nawet preferowanym jedzeniem i sposobem spędzania wolnego czasu. Jednak w miarę upływu czasu będą mieli okazję odkryć, że łączy ich więcej niż dzieli.

Jack Strong

Ekscytujący film sensacyjny, który opowiada niezwykłą historię jednej z najbardziej fascynujących operacji szpiegowskich w historii. Fabuła jest oparta na prawdziwych wydarzeniach i skupia się na pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim (w tej roli Marcin Dorociński), który będąc głęboko zakorzeniony w systemie, podejmuje niezwykle odważną decyzję o współpracy z CIA. Dzięki swojej tajnej roli staje się kluczową postacią, choć niezauważaną przez społeczeństwo, w strategicznej rozgrywce zimnej wojny.

Nowy początek

Denis Villeneuve to jeden z twórców, którzy dostarczają nam przepięknie nakręcone produkcje. Stylistyka i atmosfera "Nowego początku" potęguje emocje towarzyszące opowiadanej historii. Louise Banks, utalentowana lingwistka (Amy Adams), zostaje wezwana przez wojsko, gdy na niebie pojawia się ogromny obiekt obcych. Jej zadaniem jest nawiązanie komunikacji z przedstawicielami tej obcej cywilizacji. Nikt nie jest pewien, czy obcy przybyli w pokoju, czy jako zagrożenie dla ludzkości. Wraz z nią pracują pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner).

Zimna wojna

W filmie twórców nagrodzonej Oscarem Idy, w tym reżysera Pawła Pawlikowskiego, przeniesiemy się w czasie do lat 50. i 60. XX wieku, do okresu stalinowskiej Polski i odradzającej się Europy. To opowieść o wielkiej i skomplikowanej miłości dwóch osób, które nie potrafią być razem, ale również nie mogą bez siebie żyć. W głównych rolach Joanna Kulig i Tomasz Kot. Muzyka odgrywa kluczową rolę, łącząc polskie melodie ludowe z jazzem i piosenkami, takimi jak te, które rozbrzmiewały w paryskich barach minionych dekad.

Dżentelmeni

Guy Ritchie to marka sama w sobie i niemal każdy jego film cieszy się ogromną popularnością. W "Dżentelmenach" znakomicie łączy humor, dramat i kino akcji. Mickey Pearson (Matthew McConaughey), gangster z ambicjami na spokojną emeryturę, postanawia sprzedać swój lukratywny biznes związany z handlem marihuaną. Niestety, wbrew swoim planom, Pearson przypadkowo rozpoczyna serię nieprzewidywalnych wydarzeń, które prowadzą do brutalnych konsekwencji. W pozostałych rolach wystąpili Charlie Hunnam, Hugh Grant, Jeremy Strong, Colin Farrell i Michelle Dockery.

Najciekawsze seriale na Polsat Box Go

Miodowe lata

Jeden z najlepszych i najpopularniejszych seriali komediowych. Historia skupia się na dwóch sąsiadujących ze sobą rodzinach w kamienicy na warszawskiej Woli. Krawczykowie i Norkowie to najlepsi przyjaciele, ale próby rozkręcenia biznesu czy innych mających przynieść pewne korzyści przedsięwzięć wystawiają ich przyjaźń na ciężkie próby. W rolach głównych Cezary Żak, Artur Barciś, Dorota Chotecka i Agnieszka Pilaszewska. Tę ostatnią w pewnym momencie zastąpiła Katarzyna Żak.

Wotum nieufności

Po ustąpieniu prezydenta RP, politycy rozpoczynają gorący wyścig o fotel prezydencki. Zgodnie z Konstytucją funkcję tymczasowego prezydenta obejmuje Seyda (Katarzyna Dąbrowska) - marszałek Sejmu. Zarówno ona, jak i lider jej partii, premier Chronowski (Grzegorz Małecki), mają nadzieję, że ich pobyt na Krakowskim Przedmieściu będzie trwały. Głównym rywalem Darii w walce o prezydenturę staje się Patryk Hauer (Antoni Pawlicki), obiecująca gwiazda opozycyjnej partii prawicowej, który szczególnie dba o swój wizerunek w mediach i pozycję w partii. Serial został nakręcony na podstawie powieści Remigiusza Mroza.

Rysa / Układ

Monika Brzozowska (Julia Kijowska), utalentowana policjantka z warszawskiego wydziału zabójstw, jest przytłoczona niepokojącymi lękami, które musi pokonać, aby ocalić samą siebie. W miarę jak prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczej serii morderstw, odkrywa coraz więcej wskazówek sugerujących, że może mieć związek z tym przerażającym zabójcą. Teraz jej własne śledztwo staje się osobistą walką, która zmusza ją do stawiennictwa twarzą w twarz ze swoimi największymi demonami, aby odkryć prawdę i znaleźć drogę do rozwiązania sprawy. Twórcami serialu są Maciej Migas i Leszek Dawid, a w obsadzie znaleźli się także Maciej Zakościelny, Kinga Preis, Janusz Chabior i Dawid Ogrodnik.

Fala zbrodni

OPZ (Oddział do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej) to eksperymentalna i elitarna jednostka policji. Ich głównym celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Od samego początku istnienia jednostki, składającej się z doświadczonych policjantów operacyjnych, serial skupia się na ich walce z rosyjską mafią i innymi grupami przestępczymi. Jednocześnie pokazuje także ich życie prywatne i osobiste wyzwania, którym muszą stawić czoła. W serialu wystąpili m. in. Agnieszka Dygant, Mirosław Baka, Mariusz Jakus, Dorota Kamińska, Jan Wieczorkowski i Edward Żentara.

Projekt Manhattan

Serial "Projekt Manhattan" przedstawia historię wybitnych naukowców i ich rodzin, którzy stają w obliczu niezwykłych wyzwań. Mimo swojej geniuszu, są oni uwikłani tajemnice i kłamstwa, które przenikają każdy aspekt ich życia. Akcja toczy się w trakcie niezwykłego wyścigu z czasem - budowy pierwszej bomby atomowej w Los Alamos, w Nowym Meksyku. Przeplatają się tu dramatyczne relacje osobiste, napięcie emocjonalne i fascynujące kulisy największego projektu naukowego w historii. W rolach głównych występują John Benjamin Hickey, Olivia Williams, Ashley Zukerman i Rachel Brosnahan.