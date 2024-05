Helldivers 2 — niewielkie oczekiwania, wielki sukces

Helldivers II to jeden z największych fenomenów ostatnich miesięcy… i niewątpliwie spora niespodzianka oraz największy czarny koń 2024 roku do tej pory. Choć jego poprzednik nie odniósł wielkiego sukcesu, nowa część gry stała się nagłym hitem, wzbudzając ogromne zainteresowanie społeczności graczy. Internet jest zachwycony najnowszą produkcją Arrowhead Game Studios i kolosalna ilość graczy nie spada wraz z kolejnymi miesiącami — wręcz przeciwnie, wydaje się, że Helldivers II od premiery nieustannie przeżywa swój prime. Wszystko było pięknie, aż do ogłoszenia przed weekendem…

PlayStation chciało podjąć decyzję, która rozwścieczyła graczy

Jak kilka dni temu informował Piotr Kurek, Helldivers II od dziś, czyli 6 maja, miało wymagać od wszystkich graczy połączenia z kontem PlayStation Network (PSN). W komunikacie czytaliśmy:

(...) począwszy od 6 maja, wszyscy nowi gracze w HELLDIVERS™ 2 na platformie Steam będą musieli połączyć swoje konto Steam z kontem PlayStation Network. Obecni gracze przez Steam zaczną otrzymywać komunikaty o konieczności logowania się od 30 maja. Do 4 czerwca będą musieli połączyć swoje konto Steam z PlayStation Network. Konta PlayStation Network są bezpłatne i łatwe w konfiguracji.

Jaki był efekt tego ogłoszenia? Ponad 350 tysięcy negatywnych recenzji na Steam, wycofywanie subskrypcji PlayStation Plus i kolosalny bojkot japońskiej firmy w social mediach. Skąd taka reakcja? Cóż — Steam jest dostępny w większej liczbie krajów i terytoriów niż PSN. Wystarczy zajrzeć na strony obu platform, by się przekonać, że niektórzy gracze mogą mieć problemy z zagraniem w Helldivers II, nawet jeśli grę kupili bez problemu w państwie, w którym mieszkają. Jak pisał Piotrek, konto PlayStation Network można założyć w 69 krajach — to znacznie mniej niż Steam, gdzie dostęp do platformy mają mieszkańcy chyba większości krajów i terytoriów na świecie.

Obejściem tego problemu może być stworzenie konta PSN na inne państwo, w którym jest ono dostępne; ale to już robienie zbędnych fikołków i dokładanie bezsensownej roboty dla graczy, którzy oficjalnie kupili grę. Do tego Warunki korzystania z usług PlayStation Network stawiają sprawę jasno — Sony ma prawo do zablokowania konta, jeśli uzna, że zostało ono założone z wykorzystaniem błędnych lub fałszywych informacji. Chociaż polskich graczy ten problem nie dotyczył, to wściekła była cała społeczność graczy — i słusznie. Jak się jednak okazuje, czasem warto wyrażać swoje niezadowolenie.

PlayStation wycofuje się ze swojej decyzji. Połączenie konta z PSN nie będzie konieczne

Niezadowolenie graczy osiągnęło taki poziom, że PlayStation zdecydowało się nie wprowadzać tej zmiany. W dzisiejszym komunikacie firmy czytamy:

Fani Helldivers -- wiedzieliśmy wasze opinie na temat aktualizacji łączenia kont Helldivers 2. Aktualizacja z 6 maja, która wymagałaby połączenia kont Steam i PlayStation Network w przypadku nowych graczy, a w przypadku obecnych graczy począwszy od 30 maja, nie zostanie wprowadzona. Wciąż uczymy się, co jest najlepsze dla graczy na PC, a Wasze opinie są bezcenne. Jeszcze raz dziękujemy za ciągłe wsparcie dla Helldivers 2 i będziemy na bieżąco informować Was o planach na przyszłość.

W tym przypadku gracze wygrali. I bardzo dobrze.

Źródło: X (dawniej Twitter) / PlayStation