HELLDIVERS 2 to jedno z największych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Gra cieszy się ogromną popularnością – zarówno na konsolach PlayStation, jak i komputerach PC. Teraz Sony przygotowało graczom niemiłą niespodziankę.

HELLDIVERS 2 szturmem wkroczyło na salony przyciągając przed ekrany telewizorów i monitorów miliony osób z całego świata. Niespodziewany hit PlayStation, który jest również dostępny na PC spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony wszystkich – zarówno recenzentów, jak i samej społeczności graczy. Jednak najnowsze zapowiedzi ze strony twórców sprawiły, że optymizm przerodził się w gniew i rozczarowanie – wszystko z powodu nowej polityki, która obowiązywać będzie już od najbliższego poniedziałku, 6 maja.

HELLDIVERS 2 wymaga konta PSN. Nie masz? Nie zagrasz – nawet jeśli zapłaciłeś

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronach Steam, HELLDIVERS 2 będzie teraz wymagało połączenia z kontem PlayStation Network (PSN):

(...) począwszy od 6 maja, wszyscy nowi gracze w HELLDIVERS™ 2 na platformie Steam będą musieli połączyć swoje konto Steam z kontem PlayStation Network. Obecni gracze przez Steam zaczną otrzymywać komunikaty o konieczności logowania się od 30 maja. Do 4 czerwca będą musieli połączyć swoje konto Steam z PlayStation Network. Konta PlayStation Network są bezpłatne i łatwe w konfiguracji.

Jest tylko jeden problem. Oficjalnie, Steam jest dostępny w większej liczbie krajów i terytoriów niż sieć PSN. Wystarczy zajrzeć na strony obu platform by się przekonać, że niektórzy gracze mogą mieć problemy z zagraniem w HELLDIVERS 2, nawet jeśli grę kupili bez problemu w państwie, w którym mieszkają. Konto PlayStation Network można założyć w 69 krajach – to znacznie mniej niż Steam, gdzie dostęp do platformy mają mieszkańcy chyba większości krajów i terytoriów na świecie. Obejściem tego problemu może być stworzenie konta PSN na inne państwo, w którym jest ono dostępne.

Sony w ogniu krytyki za zamieszanie wokół HELLDIVERS 2

Warto jednak zwrócić uwagę, że "Warunki korzystania z usług PlayStation Network" mówią wyraźnie, że Sony ma prawo do zablokowania konta jeśli uzna, że zostało ono założone z wykorzystaniem błędnych lub fałszywych informacji. Choć chyba nie ma żadnego głośnego przypadku, w którym konto PSN zostało komuś zablokowane tylko dlatego że zostało założone na inny kraj, ale warto mieć z tyłu głowy, że tak się może wydarzyć. Nie dziwi więc, że w sieci zawrzało, tym bardziej, że wcześniej połączenie z PSN było opcjonalne. Teraz Sony wprowadza obowiązkowe połączenie gry w wersji na PC z kontem PlayStation. Dla wszystkich.

Polscy gracze HELLDIVERS 2 nie mają jednak powodów do obaw i mogą bez problemu korzystać zarówno z kont Steam jak i PSN, ale nie wszyscy mają tyle samo szczęścia. Wymuszenie połączenia gry z kontem PlayStation w niektórych przypadkach będzie niemożliwe. Jakie jest rozwiązanie? Trudno powiedzieć, bo zarówno przedstawiciele Steam jak i Sony milczą. Nie milkną za to komentarze graczy wersji na PC, którzy czują się zwyczajnie oszukani. Tłumaczenie, że brak konieczności połączenia gry z kontem PSN było wynikiem błędu technicznego ich nie przekonuje. Nie przekonują też argumenty, że takie działanie ma zwiększyć bezpieczeństwo samych graczy. Wielu nie chce tworzyć lub łączyć się z kontem PSN i już pojawiają się zapowiedzi zwrotów. Pytanie tylko czy Steam się na nie zgodzi – w końcu HELLDIVERS 2 zadebiutowało na platformie w lutym tego roku, a sklep ma bardzo restrykcyjną politykę zwrotów.