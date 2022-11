Fuzja HBO z Discovery Plus, a na naszym rynku z TVN, dojdzie do skutku wcześniej, niż zapowiadano.

Los HBO jest przesądzony. Fuzja się odbędzie - i to szybciej, niż myślano

Jak już informowaliśmy jakiś czas temu, CEO Warner Bros. Discovery postanowił połączyć HBO Max oraz Discovery Plus w jedną platformę VOD, robiąc tym samym solidne zamieszanie na tym rynku. Oczywiście, jest to sprawa na tyle niejasna, że w naszym kraju nie ma Discovery Plus - jest za to Player od TVN, i jak zostało niedawno potwierdzone podczas imprezy ramówkowej TVN-u na jesień 2022 przez samego Davida Zaslava, Polska jest wyjątkowym regionem, a fuzja będzie niezwykle obszerna - i połączenie będzie dotyczyło wszystkich kanałów TVN.

Operacja była planowana na lato przyszłego roku, jednak Zaslav podczas rozmowy dotyczącej zarobków firmy powiedział, że całość przebiega na tyle dobrze, że połączenie przyspieszy się z lata na wiosnę przyszłego roku. Do połączenia serwisów VOD zostało zatem zaledwie parę miesięcy.

Zaslav nie patrząc na nic robi wszystko, żeby Warner Bros. Discovery miało ogromne przychody

HBO Max i Discovery Plus czy Player to serwisy VOD o skrajnie innych treściach, wyglądzie czy grupie docelowej. Mimo wszystko, zrobienie z tego jednej usługi bez dwóch zdań wpłynie pozytywnie na statystyki, szczególnie pod względem ilości subskrypcji. Dla wielu nie jest to jednak wystarczający argument, bowiem mnóstwo osób stale ma wątpliwości w kwestii tej fuzji. Zaslav jednak co chwile podaje argumenty na dowód tego, że to dobry wybór - chociaż niejednokrotnie bywają one kontrowersyjne i powodują znacznie oburzenie u odbiorców.

Poza lepszymi statystykami, Zaslav nie ukrywa, że liczy na dużo większe przychody z reklam - co ma w teorii wpłynąć na jeszcze więcej jakościowych produkcji. Niemniej, CEO firmy robi wszystko, żeby stworzyć z tego wielką lokomotywę, której nie będzie dało się zatrzymać - i ma do tego wszelkie zasoby oraz predyspozycje. Nazwa platformy po fuzji nadal jednak pozostaje zagadką.