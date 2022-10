HBO nie wyjaśnia skąd takie ograniczenia. Można się jednak tylko domyślać, że chodzi o bana jaki amerykańska administracja nałożyła na urządzenia chińskiego producenta. Smartfony Huawei od 2019 r. nie mogą korzystać oficjalnie z usług Googla a co za tym idzie, z wielu bardzo popularnych aplikacji. Producent oczywiście stara się rozwijać swoje usługi i na przestrzeni lat zrobił w tej kwestii naprawdę duży postęp. Można również instalować aplikacje z innych źródeł niż sklep Play.

Jednak jak widać użytkowników tych urządzeń wciąż dotknąć mogą ograniczenia. Portal wirtualnemedia.pl skontaktował się z HBO z pytaniem skąd taka decyzja. W odpowiedzi otrzymał informację następującej treści.

Urządzenia firmy Huawei zostały usunięte z listy urządzeń obsługiwanych przez HBO Max i w związku z tym aplikacja HBO Max nie będzie dłużej obsługiwana na tych urządzeniach. To oznacza, że nie będą już przygotowywane aktualizacje aplikacji HBO Max ani nie będzie można ponownie jej zainstalować na tych urządzeniach. Aplikacja pozostaje nadal aktywna na urządzeniach Huawei, ale nie będzie można jej pobrać na nowe urządzenie, ponownie zainstalować ani zaktualizować.

Czyli jeśli ktoś ma w tym momencie na swoim Huaweiu HBO Max, może z niego korzystać. Ale jak długo? Tego nie wiadomo, niestety trzeba się liczyć z tym, że w którymś momencie przy jakiejś większej aktualizacji aplikacja przestanie działać.

Co ciekawe, aplikacja HBO Max czy HBO Go zniknęła ze sklepu Play na starszych urządzeniach z Huawei które oficjalnie mają wciąż dostęp do usług Googla. Nie mogłem ich znaleźć na Mate 20 Pro, który ma oficjalnie dostęp do GMS, więc nie powinno być na nim żadnych ograniczeń.

Z drugiej strony pobrałem i uruchomiłem HBO Max na najnowszym Huaweiu Mate 50 Pro. A on nie ma dostępu go usług Googla. Oczywiście aplikacja nie została pobrana ze sklepu Play ale z innego źródła, do którego kieruje wyszukiwarka Petal. Tym niemniej działa. Jednak trzeba liczyć się z tym, że w którymś momencie przestanie.

