Kilka takich tytułów znalazło się bowiem na nieoficjalnej liście do usunięcia, którą publikuje serwis Upflix.pl. Warto odnotować, że nie jest to stuprocentowa informacja, ponieważ serwis bazuje na wewnętrznych oznaczeniach platform VOD. Bardzo często dowiadywaliśmy się dzięki nim o nadchodzących roszadach w ofertach, ale bywały też przypadki, gdy oznaczone w ten sposób filmy i seriale czekały tylko na odnowienie licencji lub dochodziło do jakiegoś nieporozumienia. W tym przypadku trudno jednak odbierać to jako jedna z takich sytuacji, ponieważ nie może być mowy o odnowieniu licencji na własny serial przez HBO, a niedawne wydarzenia i deklaracje potwierdzają taką politykę HBO Max.

Czy z HBO Max znikną oryginalne seriale HBO?

Wśród 45 filmów i seriali, które mają zniknąć na przestrzeni października pojawiły się "Od nowa" oraz "Mroczne materie". Pierwszy z nich to produkcja z 2020 roku z Nicole Kidman i Hugh Grantem w rolach głównych. Serial opowiada o małżeństwie, które przechodzi najcięższą z możliwych prób - podejrzenia o niewierność to jednak najmniejszy z problemów, bo w grę wchodzi też morderstwo. "Mroczne materie" natomiast to serial realizowany dla HBO i BBC One, a niedawno otrzymał zwiastun 3. sezonu, którego premiery na HBO Max w Polsce spodziewali się wszyscy fani. Czyżby nowa seria miała ominąć HBO Max, a także i Polskę w ogóle? Nie słyszeliśmy, żeby inne platformy były zainteresowane przejęciem albo planowały dodać "Mroczne materie" do swojego katalogu, więc sytuacja jest dosyć dziwna, bo oznaczone do usunięcia są tylko odcinki 2. sezonu.

Jeśli posiadacie subskrypcję HBO Max, to warto też zwrócić uwagę na kilka innych tytułów, z którymi prawdopodobnie pożegnamy się lada moment. "Szukając Alaski" to serial o nastolatkach, ale nie tylko dla nastolatków, a "13 godzin: Tajna misja w Bengazi" zabierze nas do tytułowego miasteczka w Libii, gdzie dochodzi do ataku przez islamskich terrorystów na placówkę dyplomatyczną. Usunięty ma być też film "Obietnica" z Jackiem Nicholsonem, "Zakochany bez pamięci" z Jimem Carrey'em, "Duma i uprzedzenie", a także doceniany polski film "Córka trenera". Na liście znalazło się także "Miasto kłamstw" z Johnnym Deppem.

HBO Max - usuwane filmy i seriale - październik/listopad 2022