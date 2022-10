"Sukcesja" nie jest serialem, który stał się od razu hitem. Jego popularność rośnie, ale nie w takim tempie, jak w przypadku wielu innych tytułów, jak "Czarnobyla" czy "Gry o tron". To dość specyficzna produkcja, która zabiera nas w realia konglomeratów, miliarderów, polityki i mediów. Pomimo problemów zdrowotnych oraz kłopotów wizerunkowych stojący na czele swojego imperium Logan Roy nie odda go bez walki, nawet jeśli będzie to oznaczało sprzeciwienie się własnym dzieciom. Trzy dotychczasowe sezony prowadziły nas przez wiele różnych scenariuszy tego, jaka przyszłość czeka Waystar RoyCo, ale ta saga nie dobiegła jeszcze końca. Przed nami nowy sezon, który zapowiada się na prawdopodobnie najlepszy w historii serialu.

Sukcesja - zwiastun 4. sezonu. Pierwsze ujęcia z nowych odcinków

Zaprezentowany materiał wideo, który należy traktować jako krótka zapowiedź, pokazuje nam w jakim kierunku podąży fabuła. Jasne jest, że wewnętrzny podział stanie się jeszcze bardziej widoczny, ale do przeciwnych obozów trafią zupełnie inne składy, aniżeli do tej pory sądziliśmy. Na plakatach 3. sezonu bawiono się wyobraźnią widzów, ponieważ na każdym z wariantów pokazano inne zespoły, ale tym razem chyba wszystko będzie jasne. Trójka bohaterów Ken, Roman i Shiv zawiążą koalicję przeciwko ojcu, z którym w sojuszu znajdą się Tom czy Greg oraz prawdopodobnie większość pracowników. Walka o władzę i wpływ w firmie będzie jeszcze bardziej zaciekła, co na pewno zrodzi też znacznie więcej konfliktów i animozji pomiędzy bliskimi sobie osobami.

Kiedy zobaczymy 4. sezon Sukcesji? Data premiery

Nowy 4. sezon "Sukcesji" zawita na HBO Max już wiosną 2023 roku, co okazuje się być nieco wcześniejszą datą niż chyba wszyscy się spodziewali. Dobrą wiadomością jest także to, że planowane jest 10 odcinków, a że twórcy nigdy wcześniej nie kręcili więcej lub mniej epizodów, aniżeli było to naprawdę potrzebne, to najwyraźniej i tym razem historia zostanie odpowiednio zbalansowana na taki metraż. Przed nami wiele wzlotów i upadków każdego z bohaterów, co udowodniły poprzednie sezony, ale czy tym razem pożegnamy się z kimś na dłużej? Albo na zawsze? Jednego można być za to pewnym, bo i tym razem za muzykę do sezonu odpowiadać będzie Nicholas Britell, który skomponował ją do wszystkich poprzednich serii.

HBO zapowiedziało także inne seriale, których premiera będzie odbywała się na przestrzeni nadchodzących miesięcy. W krótkim klipie pokazano ujęcia z "The Last of Us", "Barry", "Biały Lotos", "Perry Mason" czy "Our Flag Means Death". Co ciekawe, jeszcze wcześniej niż "Sukcesję" będziemy mogli zobaczyć serial "The Last of Us" na podstawie gry, który będzie chyba najbardziej wyczekiwaną premierą w 2023, a odcinki mają pojawić się na HBO Max już na początku przyszłego roku.