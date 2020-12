Żałosna jakość HBO Go odrobinę mniej żałosna. Kiedy najlepsze seriale obejrzymy jak reszta świata?

Przeglądając zasoby HBO GO z łatwością znajduję dla siebie coś nowego do obejrzenia. Nie brakuje świeżynek, które chwilę temu zagościły na platformie, ale moja lista zawiera także mnóstwo kultowych tytułów, do których chciałbym wrócić. „Rodzina Soprano” czy zremasterowane „Prawo ulicy” aż proszą się o seans, ale by w pełni docenić te produkcje, chciałbym, by HBO GO umożliwiło mi zobaczenie ich w takiej jakości, jaka oferowana jest na kilku innych rynkach.

Problematyczna jakość seriali i filmów na HBO GO

Niestety, dość wysoki stopień kompresji i dźwięk stereo powodują, że lepszym wyborem będą płyty DVD lub Blu-ray, ale to już naprawdę kosztowna zabawa. O niezadowalającej (delikatnie mówiąc) jakości materiałów na HBO GO mówi się od dłuższego czasu, ale nie tylko o niej, ponieważ w grę wchodzą też inne problemy usługi, jak znikające sekcje „moja lista” czy „oglądaj dalej”. Mnie osobiście w ostatnim czasie spotkała jeszcze bardziej frustrująca przypadłość, mianowicie regularne wylogowanie z aplikacji po jej opuszczeniu lub uśpieniu przystawki Apple TV. To nie wina sprzętu czy tvOS, ponieważ żaden inny serwis nie objawia takich problemów.