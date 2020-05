Czy HBO Max różni się od HBO GO i HBO Now?

Wiele osób kompletnie myli te usługi, ich korzenie i przeznaczenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnim czasie, gdy polskie media próbowały wyjaśnić zawiłości pomiędzy trzema platformami HBO.

Zacznijmy od podstaw: polskie HBO GO nie jest odpowiednikiem amerykańskiego HBO GO. W Stanach Zjednoczonych HBO Go to w dalszym ciągu usługa-dodatek dla tych, którzy wykupili dostęp do telewizyjnych kanałów HBO u jednego z operatorów, a HBO GO pozwala im na oglądanie filmów i seriali online.

W 2014 roku uruchomiono HBO Now – nową platformę VOD, której oferta pokrywa się niemal 1:1 z HBO GO (USA), ale dostęp do usługi można wykupić niezależnie od innych abonamentów i zrezygnować w dowolnym momencie. W Polsce oraz wielu, wielu innych regionach uwolniono już dostępną usługę HBO GO, dlatego HBO Now nigdy nie wykroczyło poza region USA.

Czy i kiedy HBO Max będzie dostępne w Polsce?

Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by HBO Max miało wystartować w Polsce, więc nie ma mowy o żadnych wstępnych terminach. Usługa powstała na bazie licencji do seriali i filmów, które zabezpieczono dla regionu USA – część z nich już należała tam do WarnerMedia, inne odkupiono. Dzięki temu oferta jest bogatsza w treści w porównaniu z amerykańskimi HBO GO i HBO Now, zawiera sporo nowości i klasyki. Wiele z tych filmów i seriali jest rozsianych po różnych usługach VOD w Europie (co dla nas najważniejsze także w Polsce). Dla przykładu, „Przyjaciele” czy „Rick i Morty” oglądamy nad Wisłą na Netfliksie i w najbliższej przyszłości raczej się to nie zmieni.

Gdzie obejrzymy HBO Max Originals – seriale i filmy na wyłączność od HBO Max?

To pytanie zadaję sobie od chwili, gdy tylko ogłoszono plany realizacji własnych seriali i filmów przez HBO Max, które będą oferowane na wyłączność. Było jasne, że takie praktyki będą stosowane, bo w dużej mierze to takie treści przyciągają widzów, ale ze względu na nieobecność usługi w Polsce, mogliśmy się obawiać, że niektóre z nowych tytułów w ogóle do nas nie dotrą.

Na szczęście przykład pierwszego serialu „Love Life”, będącego HBO Max Original, pokazuje że HBO będzie pragnęło dotrzeć ze swoimi nowymi produkcjami do widzów w innych krajach. HBO Polska ogłosiło wczoraj, że już 28 maja doczekamy się premiery tego serialu na polskim HBO GO – na początek trzy pierwsze odcinki, a kolejne w cotygodniowych odstępach (po dwa odcinki) w każdą środę. Czy stanie się to normą? Mam taką nadzieję, choć doświadczenie podpowiada mi, że ani amerykańska, ani polska strona HBO nie złoży nam żadnych konkretnych deklaracji w tej kwestii. Mimo to, wysłałem zapytanie w tej sprawie i gdy tylko otrzymam odpowiedź, zaktualizuję materiał. Tym

Miesięczny dostęp do HBO Max kosztuje w USA 14,99 dolara.