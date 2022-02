Rodzina Soprano

Jeden z największych hitów HBO, a wedle wielu serial, który nadał całej branży nowy kierunek. Emisja "Rodziny Soprano" rozpoczęła się w 1999 roku i trwała do 2007. Niedawno w kinach zagościł prequel serii "Wszyscy święci New Jersey", w którym syn odtwórcy głównej roli w serialu Jamesa Gandolfiniego zagrał młodszą wersję Tony'ego Soprano. Wszystkie sezony "Rodziny Soprano" zobaczycie na HBO GO (wkrótce HBO Max).

Kroniki Seinfelda

Niezwykle popularny w USA, w Polsce cieszący się uznaniem wąskiej grupy fanów sitcom, którego finał oglądało ponad 76 mln widzów, w tym na telebimach na nowojorskim Times Square. Serial w całości dostępny na Netfliksie i to w remasterowanym wydaniu 4K UHD z HDR-em.

Przyjaciele

Największy rywal "Seinfelda" w rywalizacji o tytuł najlepszego/najpopularniejszego serialu komediowego. Do dziś święcący triumfy pod względem oglądalności na VOD wrócił do domowej platformy, czyli HBO GO (wkrótce HBO Max - należącego do WarnerMedia) po wielu latach na Netfliksie.

Więzienie Oz

Tytułowe Oz to stanowe więzienie o zaostrzonym rygorze. Akcja serialu opowiada nie tylko o o sadzonych na oddziale eksperymentalnym o nazwie Em City, lecz również w strefie cel śmierci i życiu pracowników zakładu. Powstało aż sześć sezonów i wszystkie zobacyzcie na HBO GO/HBO Max.

Z Archiwum X

Serial, który stworzył kariery Davida Duchovnego i Gillian Anderson. Opowiada na przestrzeni 9 sezonów historia zahacza o wiele tematów sci-fi, w tym istnienie cywilizacji obcych odwiedzających naszą planetę oraz teorie spiskowe o ukrywaniu tego faktu przez rząd USA. W późniejszych seriach zabrakło wspomnianej dwójki aktorów, ale serial kontynuowano. To kultowa produkcja, którą odrestaurowano w HD - dziś do obejrzenia na CANAL+ w pakiecie FOX.

Miodowe lata

Serial opowiadający przede wszystkim o życiu dwójki sąsiadów z warszawskiej Woli - motorniczego Karola Krawczyka i pracującego w kanałach Tadeusza Norka - oparto o amerykański format, ale lokalna wersja znacząco przebiła oryginał. Wszystkie odcinki dostępne na Polsat Box Go (niestety w nienaturalne rozciągniętym formacie 16:9).

Ekstradycja

Określany dziś jako jeden z najważniejszych seriali sensacyjnych, które powstały w Polsce, dostępny jest w całości na TVP VOD. Przygotowano dwie wersje - szerokoekranową 16:9 oraz oryginalną 4:3. W roli głównej Marek Kondrat, który wycofał się z aktorstwa.

Matrix

Debiutująca w poprzednim roku 4. część serii podzieliła fanów, mówiąc delikatnie, ale film Wachowskich był przełomową produkcją, jeśli chodzi o gatunek sci-fi i efekty specjalne. Sequele nie były przyjęte tak dobrze, ale "Matriksa" z 1999 roku można oglądać bez przerwy. Cała trylogia dostępna na HBO GO (wkrótce HBO Max).

Król lew

Animacja Disney'a należąca do ścisłej czołówki branży filmowej w ogóle. Nie ma chyba potrzeby przedstawiać tego filmu w jakichkolwiek słowach - możemy tylko cieszyć się, że istnieje szansa zobaczyć go w dowolnej chwili na żądanie w polskiej wersji. Obecnie na CANAL+.

Inne filmy z lat 90. na VOD - co obejrzeć?

Wśród stale dostępnych online tytułów z lat 90. na pewno warto wymienić kultową wręcz odsłonę Terminatora, czyli część 1. z podtytułem "Dzień sądu" (Netflix). Żaden z później nakręconych sequeli nie dorównał pierwszym dwóm filmom. Ta lista nie mogłaby nie zawierać też takich klasyków, jak "Szeregowiec Ryan" (Netflix), "Pulp Fiction" (CANAL+), "Forrest Gump" (Netflix), "Podziemny krąg" (Prime Video, Netflix), "Gorącza" (Netflix), "Milczenie owiec" (Viaplay), "Braveheart – Waleczne Serce" (HBO GO), "Park Jurajski" (Prime Video) oraz nasz niezatapialny "Kiler" (CANAL+).

Jeśli macie godne polecenia tytuły, dawajcie znać w komentarzach!