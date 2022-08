HBO zapowiedziało nadchodzące premiery na ten i następny rok - jest na co czekać! Przed nami "The Last of Us" oraz "Idol", a także nowe sezony "Sukcesji", "Białego Lotosu", "Tokyo Vice", "Mrocznych materii" i "Tytanów".

Pomimo ogromnego zamieszania, jakie powstaje wokół HBO, stacja i serwis HBO Max zapowiadają nowe premiery seriali na ten oraz następny rok. W międzyczasie wycofywane są niektóre tytuły, które należały do firmy, ale najwyraźniej za lepsze rozwiązanie uznano ewentualne odsprzedanie praw do ich emisji innym podmiotom. Nic nie wskazuje na to, by HBO Max zrezygnowało z największych tytułów (wydaje się to niemożliwe, ale nie bądźmy tacy pewni), pokroju "Prawa ulicy", "Czarnobylu" czy "Sukcesji", ale "Winyl" już w katalogu usługi dostępny nie jest i raczej nie wróci.

Jak wpływają zmiany w budżecie na działalność HBO i HBO Max? Na tę chwilę, oprócz wycofania wsparcia finansowego dla lokalnych produkcji w Europie i Skandynawii, firma będzie działać na pełnych obrotach szykując głośny tytuł za głośnym tytułem. Zapowiedź wideo, którą opublikowano pokazuje, że będzie co oglądać.

Seriale HBO - nowe sezony i nowe tytuły na 2022 i 2023 rok

Najważniejszym w chwili obecnej tytułem jest oczywiście "Ród Smoka", którego pierwszy odcinek debiutuje dziś na HBO Max. Co dostaniemy w kolejnych miesiącach? Jeszcze w tym roku wróci hit HBO "Biały Lotos", który staje się antologią i będzie opowiadać o wydarzeniach w kurortach wczasowych wokół globu i po Hawajach nadchodzi czas na Sycylię. Nowością będzie "Idol" z artystą The Weeknd w roli głównej, a do ramówki wrócą "Mroczne materie", "Branża", "Los Espookys", "Avenue 5" i "Ktoś gdzieś".

Świetną wiadomością jest potwierdzenie powrotu "Sukcesji" w przyszłym roku z 4. sezonem, a także nowych serii "Perry'ego Mansona" oraz "Barry'ego". HBO zapowiedziało także nowe odcinki takich tytułów jak "Pozłacany wiek", "Prawi Gemstonowie". W przyszłym roku pojawi się nowa produkcja "The White House Plumbers" (nie otrzymała jeszcze polskiego tytułu), która skupi się na osobach odpowiedzialnych za Watergate i buntownikach obalających prezydenta Nixona, którego mieli ochronić. W rolach głównych Woody Harrelson jako E. Howard Hunt i Justin Theroux jako G. Gordon Liddy.

Nowe seriale Max Original w 2022 i 2023 roku

Spośród Max Original wyszczególniono zapowiedzi nowego sezonu "Tytanów" oraz "Plotkary". Wrócą "Życie seksualne studentek", "Rap Sh!t", a także "Pennyworth" i "Doom Patrol". Bardzo ciekawie zapowaida się "Love & Death" - nowy limitowany serial HBO Max z Elizabeth Olsen w roli głównej oraz z Lily Rabe, Krysten Ritter, Tomem Pelphrey'em oraz Jessim Plemonsem w obsadzie. Na liście znalazły się także "Tokyo Vice", które w przyszłym roku dostanie 2. sezon, a także "I tak po prostu", czyli nowy rozdział w historii "Seksu w wielkim mieście", a także "Hacks", "Julia", "Minx", "Nasza bandera znaczy śmierć" oraz "Wojownik".

The Last of Us - serial HBO z zapowiedzią

Najjaśniejszym punktem nowego materiału wideo HBO jest jednak dość długa zapowiedź premiery "The Last of Us", która ma nastąpić pod koniec przyszłego roku. Po raz pierwszy oglądamy pokazane lokalizacje i mamy szansę usłyszeć obydwoje bohaterów - w Joela wciela się Pedro Pascal, a Ellie zagra Bella Ramsey.