Po długich miesiącach spekulacji w końcu możemy rzucić okiem na polską ofertę HBO Max. Ulepszona wersja streamingu od HBO to przede wszystkim lepsza jakość audio i wideo. Biblioteka zawiera wiele seriali i filmów, w tym także produkcje oryginalne. HBO Max to miejsce, gdzie filmowe klasyki spotkają się z nowymi hitami wprost z kinowego ekranu. Co ciekawego już dziś obejrzycie na platformie?

Nakręcona z rozmachem ekranizacja powieści Franka Herberta to pełna intryg opowieść o konflikcie szlacheckich rodów w futurystycznym, pełnym niebezpieczeństw świecie. Gwiazdorska obsada i zapierające dech w piersiach scenerie czynią z Diuny klejnot w koronie HBO Max.

Neo po latach znów rusza w pogoń za białym królikiem. Czwarta część kultowej serii Matrix, która zrewolucjonizowała gatunek sci-fi. Główny bohater – w którego ponownie wcieli się Keanu Reeves – porzuca zwyczajne życie na ulicach San Francisco, by znów wplątać się w wir wydarzeń między dwoma światami. Którą pigułkę wybierzesz?

Tony Soprano powraca w filmowym prequelu bijącego rekordy popularności serialu HBO. Akcja rozgrywa się w latach 60. i 80. przed wydarzeniami z kultowej Rodziny Soprano. Młody Anthony Soprano dorasta w mieście pełnym gangsterskich porachunków i rasowych konfliktów. Obowiązkowa pozycja dla fanów kina mafijnego.

Wzruszająca pozycja familijna zarówno dla młodszych jak i bardziej dojrzałych widzów. Pochodzący z Meksyku chłopiec zmaga się z tajemnicą rodzinnej legendy na pograniczu świata żywych i martwych. Oprócz wartościowej i pouczającej fabuły na uwagę zasługuje także świetna ścieżka dźwiękowa.

Geneza obłędu głównego nemezis Batmana z oskarową rolą Joaquina Phoenixa. Nie jest to typowy film o superbohaterach i złoczyńcach, a mroczna opowieść o konsekwencjach postępującego szaleństwa spaczonego umysłu. Film, dzięki któremu spojrzysz na Jokera od ludzkiej strony.

Oglądając Tenet nie sposób wyczuć w powietrzu zapachu Incepcji. Agent CIA zostaje wplątany w niebezpieczną intrygę prowadzącą do konfliktu z organizacją, która dysponuje technologią manipulowania czasem i przestrzenią. Ostrzegam! Im więcej razy obejrzysz, tym więcej pokręconych szczegółów będziesz w stanie zrozumieć.

Kontynuacja uwielbianego Kosmicznego meczu, w której bohaterowie kreskówek od Warner Bros rozgrywają nietypowy mecz w koszykówkę wraz z gwiazdą NBA. Okej, zdaję sobie sprawę, że Kosmiczny mecz – jak każda produkcja bazująca na wspomnieniach z dzieciństwa dojrzalszych widzów – borykał się z licznymi kontrowersjami. Warto jednak dać mu szansę, uczucie nostalgii gwarantowane.

Poruszająca historia młodego perkusisty, który pod okiem surowego nauczyciela odbywa usłaną trudnościami drogę do perfekcji. Nie jest to muzyczne kino przedstawiające historię od zera do gwiazdy. To emocjonalna podróż przez krew, pot i łzy napędzane chorobliwą ambicją i bolesną nauką na błędach.

Drugowojenne dzieło Christophera Nolana przedstawiające koszmar alianckich żołnierzy ewakuujących się przed nacierającą armią Trzeciej Rzeszy. Niewiele tu walki z wrogiem, niemieccy żołnierze praktycznie wcale nie pojawiają się na ekranie. Dunkierka buduje akcję poprzez niepewność, strach i przygnębiające uczucie uciekającego czasu. Atmosferę bezradności alianckich żołnierzy do perfekcji podbija muzyka skomponowana przez niezastąpionego Hansa Zimmera.

Wspomniałem wcześniej o klasykach kinematografii dostępnych na HBO Max, a skoro o klasykach mowa, to nie mogło zabraknąć wybitnego dzieła Stanleya Kubricka. To film, który na stałe zagościł w kanonie sci-fi. Akcja rozgrywa się na trzech płaszczyznach, ukazując postęp człowieka w drodze ku nieśmiertelności.