HBO Max - data startu i ceny w Polsce

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami HBO Max zostanie uruchomione w Polsce 8 marca, a wszyscy użytkownicy HBO GO automatycznie zostaną przeniesieni na nową platformę. HBO Max będzie kosztować nieco więcej, bo 29,99 zł miesięcznie, zamiast dotychczasowych 24,90 zł. Przygotowano także specjalne promocje, a jedną z nich jest zniżka na zawsze o 33% dla aktywnych subskrybentów - oznacza to, że jeśli nie przerwiecie subskrypcji, to na stałe będziecie mogli korzystać z niższej ceny. Jest to oferta dla nowych użytkowników, którzy wykupią dostęp do 31 marca, a dotychczasowi abonenci HBO GO będą po prostu płacić 19,99 zł. Po 31 marca w ofercie pojawi się dodatkowa opcja - oferta roczna kosztująca 234,99 zł, więc w cenie 8 miesięcy dostaniemy 12.

HBO Max - oferta w Polsce

HBO Polska potwierdza wprowadzenie do oferty produkcji spod szyldu WarnerMedia, takie jak Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network czy Max Original, a filmy Warner Bros. będą debiutować na paltformie VOD już 45 dni po ich premierze kinowej. Wśród oryginalnych seriali znajdą się Stacja Jedenasta (Station Eleven), Peacemaker, Wychowane przez wilki s2, Stworzona do miłości (Made for Love) oraz Życie seksualne studentek (Sex Lives of College Girls).

HBO Max - wspierane urządzenia

HBO Max będzie można oglądać na następujących urządzeniach:

Smart TV (Samsung, LG oraz Android TV™)

poprzez Apple TV 4K i Google Chromecast™

konsole do gier (PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox One i Xbox Series X|S)

urządzenia mobilne, tj. smartfony i tablety (iPhone, iPad, iPod Touch oraz urządzenia z systemem Android™)

na komputerze (za pośrednictwem przeglądarki) na stronie www.hbomax.com

HBO Max pozwoli założyć do pięciu profili na jednym koncie, a abonament oferuje wsparcie dla trzech jednoczesnych streamów; dźwięk przestrzenny 5.1, Dolby Atmos oraz wybrane tytuły w jakości 4K.