Worek nowości na HBO GO w styczniu – znamy wszystkie filmy i seriale

Przed nami końcówka miesiąca i roku, dlatego możemy przyjrzeć się pełnej liście nowości, które HBO GO zaserwuje nam w styczniu 2021. Listę otwierają powracające seriale „Księga czarownic” oraz „Wampiry: Dziedzictwo” z nowymi sezonami. Oprócz tego pojawią się nowe odcinki „Magików”, a także nowej wersji „Roswell w Nowym Meksyku”. Fani superbohaterów na pewno wyglądają kolejnych epizodów „Batwoman”, choć jest to na tyle specyficzna produkcja, że jestem wciąż zaskakiwany zamówieniami kolejnych sezonów. „Teoria wielkiego podrywu” już się zakończyła, ale wciąż można oglądać „Młodego Sheldona”, bo w styczniu pojawi się nowy 4. sezon na HBO GO.

O wiele bardziej osobiście czekam na nową serię „Cormorana Strike’a” z podtytułem „Zabójcza biel”, a także „Doktor Sen” – kontynuację filmu „Lśnienie” na podstawie książki Stephena Kinga. W roli głównej wystąpił Ewan McGregor wcielając się w dorosłego Danny’ego Torrance’a. Gratka nie tylko dla fanów, bo to po prostu udana produkcja utrzymana w klimacie horroru, bo typowym horrorem trudno ten film nazwać.

Dodatkowo, w HBO GO pojawią się Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) z Margot Robbie w roli głównej, a także „Osierocony Brooklyn”. Otrzymamy także drugi i ostatni odcinek specjalny „Euforii” zamykający tę produkcję. Znakomicie zapowiada się dokument „Tiger” skupiający się na Tigerze Woodsie – znanym golfiście. W dwóch częściach zobaczymy wzloty i upadki w trakcie jego kariery, a także kulisy wielkiego powrotu do sportu. Nie powinniście też przegapić dodania do oferty „Richarda Jewella” Clinta Eastwooda, w którym zobaczycie jak szybko bohater może stać się ofiarą szumu medialnego. Co ciekawe, na CANAL+ możecie już dziś zobaczyć serialową wersję tej samej historii w „Manhunt: Śmiertelna rozgrywka”.

Pełna lista nowości HBO GO – styczeń 2021

Nowe seriale:

Księga czarownic II (A Discovery of Witches II) – drugi sezon serialu fantasy opowiadającego o współczesnej czarownicy, która próbuje odkryć tajemnicę starego manuskryptu. Nowy sezon zabiera widzów w podróż w czasie do elżbietańskiej Anglii – premiera: 8 stycznia, cały sezon

Magicy V (The Magicians V) – piąty sezon serialu fantasy opartego na bestsellerowej serii książek Leva Grossmana pod tym samym tytułem. Opowiada o młodym chłopaku, który trafia do szkoły magii, gdzie odkrywa, że świat z jego ulubionych książek z dzieciństwa jest prawdziwy i zagraża ludzkości – premiera: 15 stycznia, cały sezon

(Legacies III) – trzeci sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals – premiera: 22 stycznia Bo to grzech (It’s a Sin) – opowieść o miłości, życiu i stracie autorstwa wielokrotnie nagradzanego Russella T. Daviesa. Serial koncentruje się na historiach przyjaźni i miłości widzianych oczami trzech młodych gejów rozpoczynających nowe życie w Londynie, w dobie kryzysu AIDS w latach 80. Będąc w cieniu tej choroby, bohaterowie zdeterminowani są, by żyć i kochać bardziej niż kiedykolwiek – premiera: 23 stycznia, cały sezon

Młody Sheldon IV (Young Sheldon IV) – czwarty sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowej Teorii wielkiego podrywu

Nowe filmy w styczniu na HBO GO:

Doktor Sen (Doctor Sleep) – czterdzieści lat po wydarzeniach z Lśnienia Stephena Kinga, Dan Torrance powraca, aby pomóc dziewczynie o niezwykłych zdolnościach. W roli głównej zdobywca Złotego Globu Ewan McGregor – premiera: 1 stycznia

Nowości dla dzieci na HBO GO:

Grzmotomocni III (The Thundermans III) – trzeci sezon ciepłego serialu pokazującego życie rodziny, której członkowie są obdarzeni niezwykłymi zdolnościami – premiera: 1 stycznia, cały sezon

Filmy dokumentalne oraz programy i odcinki specjalne:

Euforia, odcinek specjalny (2 ) – drugi odcinek specjalny wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO; tym razem podążamy za Jules (Hunter Schafer) podczas Bożego Narodzenia, kiedy to dziewczyna podsumowuje ostatni rok swego życia – premiera: 25 stycznia

– dwuczęściowy film dokumentalny przybliżający sylwetkę Tigera Woodsa – pokazuje jego wzloty i upadki, a także wielki powrót. Produkcja przedstawia niepublikowane nigdy wcześniej materiały filmowe i wywiady z osobami, które najlepiej znają Tigera – premiera: 11 stycznia – część pierwsza, 18 stycznia – część druga Malowanie z Johnem (Painting with John) – nowy improwizowany serial HBO, który został napisany i wyreżyserowany przez cenionego artystę Johna Luriego, jednocześnie odtwórcę głównej roli. Produkcja jest częściowo tutorialem medytacyjnym, częściowo rozmową przy kominku, a w każdym jej odcinku John Lurie oddając się malowaniu, dzieli się swoimi refleksjami na temat tego, czego nauczył się o życiu – premiera: 23 stycznia

Styczeń nowości w HBO GO – dzień po dniu: