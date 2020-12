Dwa pierwsze odcinki tłumaczą wiele okoliczności pominiętych lub skróconych w pełnometrażowym filmie, dzięki czemu widzowie ciekawi sprawy mogą dowiedzieć się jeszcze więcej. Nie jest to oczywiście dokument, więc na pewną dramatyzację wydarzeń musimy się zgodzić, ale efekt jest zaskakująco udany. Szczególnie, że odgrywający pierwszoplanową rolę Cameron Britton błyszczy na ekranie powielając mimikę, gestykulację, zachowanie i wysławianie się Richarda Jewella. Jeśli stwierdzicie, że już gdzieś go widzieliście, to będziecie mieć rację – to on zagrał Eda Kampera w „Mindhunterze” Netfliksa, co nie uciekło uwadze widowni i krytyków.

Seriale rządzą się własnymi prawami. Albo rządziły

To nie jest tak, że na każdym kroku zauważamy ograniczony budżet serialu, ale trudno nie wyczuć tu ducha produkcji sprzed kilku(nastu) lat, gdzie akcja nie pędzi na złamanie karku, lecz pozwala rozwinąć się każdej z kluczowych postaci. Bardzo mi się to spodobało, bo nawet ukazanie kulisów pierwszego wywiadu telewizyjnego Jewella nakreśla inny obraz tamtych wydarzeń. Film Clina Eastwooda to udane kino, ale pełnometrażówka rządziła się własnymi prawami.

Żadna fabularyzowana produkcja nie ukaże nam tej historii 1:1, ale taki serial ma szansę poruszyć wątki, na które zabrakło w filmie czasu. I nawet z ograniczonym budżetem twórcom udało się osiągnąć naprawdę niezłe rezultaty, bo „Manhunt: Śmiertelna rozgrywka” nie rozczarowuje, jak niektórzy mogliby sądzić. To dość klasyczny serial, za którymi ostatnio tęsknię przedzierając się przez systemy rekomendacji wszystkich serwisów VOD, gdzie każdy tytuł wydaje się być stworzony z myślą właśnie o mnie.