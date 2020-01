Dobitny przykład destrukcyjnej siły mediów. Film Clinta Eastwooda, który trzeba zobaczyć

W odróżnieniu od tego, co zobaczycie w zwiastunach, akcja w filmie „Richard Jewell” wcale nie jest taka wartka. Powiedziałbym nawet, że tempo całej produkcji jest znacznie wolniejsze, niż podejrzewałem że będzie i jestem ciekaw, czy jest to zamierzony efekt, czy trochę skutek uboczny różnych decyzji reżysera. Clint Eastwood ma w swoim dorobku blisko setkę filmów (w ponad 60 wystąpił, 40 wyreżyserował), więc raczej obstawiałbym to pierwsze. Po seansie nie mogę oprzeć się wrażeniu, że całość mogłaby by wyglądać zupełnie inaczej – bardziej spektakularnie, z większą dawką patosu i dobitniejszym zakończeniem, ale cieszę się, że tak się nie stało. Bo „Richard Jewell” działa na innych poziomach.

Niezwykle wiarygodna kreacja głównego bohatera