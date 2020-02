To bardzo dziwny film i DC ma gigantyczny problem. Ptaki nocy – recenzja

Co ciekawe, głównym przeciwnikiem Harley Quinn, The Huntress, Black Canary, policjatnki Renee Montoya i młodej Cassandry Cain jest Black Mask, którego kojarzymy raczej z pojedynków z Batmanem na kartach komiksów. Ewan McGregor ewidentnie bawił się tą rolą i wypadł całkiem nieźle, ale nie wzbudził we mnie większych emocji. Podobnie jak żadna z pozostałych głównych postaci.

Zakręcony tytuł to nie jedyny problem nowego filmu DC. To przede wszystkim brak naprawdę ciekawej i wciągającej historii, a to niweczy szanse na rozwój ciekawych bohaterów. Może było ich w tym filmie zbyt dużo? A może winna jest zaburzona chronologia wydarzeń, pomimo narracji ze strony Quinn „Ptaki nocy” to film niezwykle krzykliwy, głośny i miejscami chaotyczny. Poza szansą dla Margot Robbie na wcielenie się w Harley Quinn nie wiem jaki przyświecał mu cel, bo nie jest on pełnoprawnym rozdziałem rozwijanego do tej pory uniwersum DC, ani świeżym otwarciem, które byłoby szansą na jakiekolwiek kontynuacje.

Ocena filmu Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) – 5/10