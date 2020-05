HBO GO nie działa? Podpowiadamy, jak to naprawić

HBO GO nie działa? Czasem nic z tym nie zrobimy

Prawda jest taka, że wiele sytuacji, na które się natkniemy używając tę czy inną usługę VOD, spowodowanych jest nie z naszej winy i po naszej stronie nie ma żadnych sposobów na uratowanie sytuacji. Jeśli nie możecie się zalogować na konto lub odtwarzanie filmu lub serialu nie działa, to problem może leżeć w zupełności po stronie serwerów HBO Go, a wtedy jedyne, co można zrobić, to uzbroić się cierpliwość i zgłosić problem właścicielowi usługi.

Czy niska jakość obrazu oznacza, że HBO GO nie działa poprawnie?

Zdarza się, że po kliknięciu odtwórz, kadr filmu czy serialu nie wypełnia całego ekranu (pomijam oczywiście kwestię letterboxa) i pozostała część wyświetlacza ma kolor czarny lub zielony. By rozwiązać ten problem możesz spróbować odtworzyć odcinek innego serialu czy inny film, by sprawdzić, czy sytuacja dotyczy także innych treści na Twoim urządzeniu, a jeśli problem nadal będzie się utrzymywać, upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję aplikacji HBO Go. Jeśli okaże się, że masz zainstalowane najnowsze wydanie aplikacji, to usuń ją i zainstaluj ponownie – ta metoda pozwala poradzić sobie z większością problemów.

Jeśli masz wrażenie, że jakość obrazu jest niższa niż zazwyczaj, to problemy mogą dotyczyć zarówno i Twojego łącza, i serwerów HBO GO, które przy większym obciążeniu (premiery nowych odcinków „Gry o tron”) nie były w stanie sprostać zapotrzebowaniu ze strony widzów. Mamy kilka porad, w jaki sposób możesz zdiagnozować źródło problemów. Po pierwsze odwiedź adres downdetector.pl, gdzie możesz sprawdzić, czy inni użytkownicy zgłosili problem z usługą. Następnie przejdź na podstronę swojego dostawcy Internetu, by zweyfikować, czy spadki jakości nie wynikają z problemów z łączem. Jeśli zabraknie tu tego rodzaju zgłoszeń, możesz sprawdzić, czy prędkość Twojego łącza jest wystarczająca na przykład na www.fast.com – w niektórych przypadkach duża aktywność innych użytkowników sprawia, że deklarowana przepustowość łącza nie jest osiągalna.

Znane problemy z HBO GO

Podobnie jak w innych serwisach VOD, również na HBO GO doświadczyć można wielu powtarzalnych problemów. Należą do nich kłopoty z wczytaniem materiału wideo, zgubienie miejsca w którym skończyliśmy oglądanie, zanikające audio albo napisy, a także spadki jakości obrazu.

Nie widzę opcji pobrania odcinków seriali i filmów do trybu offline

HBO Go nie oferuje jeszcze wsparcia dla odtwarzania w trybie offline na urządzeniach z iOS – pobieranie filmów i seriali do pamięci pojawiło się tylko w aplikacji dla Androida. W odróżnieniu od Amazon Prime Video i Netflix, HBO nie wspiera obydwu platform. Mając na uwadze wcześniejsze perturbacje związane z wdrożeniem trybu offline do aplikacji Netfliksa, który musiał renegocjować umowy z dostawcami treści, zwlekanie HBO nikogo nie powinno dziwić, ale skoro wspierana jest już jedna z platform, to znaczy że odpowiednie umowy zostały podpisane i problemem są teraz kwestie techniczne. HBO nie ujawniło oficjalnie planów wdrożenia trybu offline na iPhonie i iPadzie.

Nie widzę sekcji „oglądaj dalej”, nie wczytują się nazwy sezonów i tytuły odcinków

Takie problemy dotknęły HBO Go w ostatnich dniach (względem publikacji) i doświadczyłem ich osobiście. Zauważyłem także, że zresetowane zostały paski postępu odtwarzania na odcinkach seriali, lecz po uruchomieniu kilku z nich nadal aktywna i w pełni działająca była funkcja „wznawiania” oglądania od ostatniego punktu, w którym przerwaliśmy. Jeśli opisane problemy dotknęły także Was, to możecie być pewni, że nie macie z tym nic wspólnego – problemy występują po stronie HBO Go, więc jedyne co można zrobić to czekać na powrót do normy.

W związku z ostatnimi problemami HBO Go, wysłaliśmy zapytanie do przedstawicieli firmy z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i informację zwrotną, kiedy możemy spodziewać się usunięcia usterek.

Nie działa HBO GO? A może to nasz dostawca internetu?



W przypadku przedłużającego się wczytywania materiału wideo lub niskiej jakości obrazu (co objawia się tak zwaną pikselozą, czyli wysokim stopniem kompresji materiału wideo) w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy nie występują problemy z Twoim łączem. Dla przykładu możesz odwiedzić stronę www.fast.com i zweryfikować obecnie oferowaną prędkość połączenia, a następnie na stronie dostawcy Internetu bądź profilach w mediach społecznościowych sprawdzić, czy w Twoim regionie nie ma problemów z działaniem sieci. Jeśli będzie wyglądać na to, że wszystko jest w porządku, to wina leży po stronie serwerów HBO Go – to możesz sprawdzić na stronie downdetector.pl, gdzie widnieją informacje i zgłoszenia dotyczące statusu HBO Go.