„Przyjaciele” wrócą! Aktorzy zarobią krocie, ale czy fani będą zadowoleni?

HBO Max ma wystartować w maju tego roku, a właściciel serwisu firma Warner Bros. ma zamiar uruchomić platformę z solidną pompą. Jednym z najpopularniejszych seriali, za których produkcję odpowiada studio, to zdecydowanie „Przyjaciele”, którzy nieustannie cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony widzów. Jest ono tak duże, że Netflix płacił miliony dolarów, by zatrzymać serial jak najdłużej w swojej ofercie, ale ostatecznie przegrał tę batalię, bo właściciel praw postawił na własną usługę VOD.

Przyjaciele mogą powrócić dzięki HBO Max

W rezultacie „Przyjaciele” zniknęli z amerykańskiego katalogu Netfliksa z końcem 2019 roku i nie będą dostępni do obejrzenia online w tym regionie aż do maja. Wtedy to uruchomiony zostanie serwis HBO Max, który ma łączyć w sobie oferty takich marek jak Warner Bros., New Line, The CW, TNT czy Cartoon Network. W sumie ma oferować ponad 10 000 godzin treści, a w drodze są oryginalne filmy i seriale, które nie będą oferowane nigdzie poza HBO Max.

„Przyjaciele” wracają. Czy fani będą zadowoleni?