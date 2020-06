Broń? Nie ma takiego przedmiotu jak broń. Są brony.

W Stanach dochodzi już do tak kuriozalnych sytuacji, jak pozbawienie Elmera J. Fudda ikonicznej dubeltówki w bajkach z serii Looney Toons. Na razie tylko w nowych odcinkach, ale przecież jak się powiedziało A, to kolejny krok może być kwestią czasu. Jeśli fobia na punkcie broni rozwinie się jeszcze bardziej, to zagrożonych tytułów będzie tysiące, i to nie tylko bajki. Tylko czekać, aż i u Nas jakaś partia wystąpi z petycją, żeby myśliwego w Czerwonym Kapturku zastąpić działaczem Greenpeace’u, który zamiast uratować główne bohaterki wygłosi na końcu przemowę, że ludzie nie powinni budować na terenach leśnych.

Historia uczy, że historia niczego nie uczy

Mam na półce specjalne wydanie „Mistrza i Małgorzaty”, w którym na czerwono zaznaczone są fragmenty nieobecne w PRL-owskich wydaniach tej książki. Dziś przenoszenie coraz większej ilości rzeczy do „chmury” powoduje, że jeszcze prościej niż kiedyś będzie można je zmanipulować czy wręcz wymazać. Ostatnie lata pokazują, że do wprowadzenia takiej cenzury wcale nie trzeba dyktatury, wystarczy zwykłe sekciarstwo polityczno-społeczne. Dlatego przechodzenie na model cyfrowego wypożyczania dzieł, raczej nie jest najlepszym pomysłem, nie dorośliśmy do tego cywilizacyjnie. Tym bardziej, że tendencje rynkowe wskazują, że za jakiś czas zostanie na tym rynku tylko kilku dużych graczy. Cóż, ja muszę uzupełnić moją skromną kolekcję filmów Blu-ray o przynajmniej kilkanaście tytułów, które to rozkręcające się szaleństwo może w ten czy inny sposób dotknąć.

P.S. W międzyczasie Netflix usunął serial „Little Britain”, szaleńcy się rozkręcają.